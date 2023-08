Stadtgebiet Meschede: Ruhrverband reinigt die Kanalisation

Blick in einen Kanal: Im Stadtgebiet Meschede erfolgen Reinigungen.

Freienohl. Bis zum Jahresende wird in Teilen des Stadtgebiets Meschede die Kanalisation gereinigt. In Einzelfällen kann es zu Unannehmlichkeiten kommen.

Der Ruhrverband reinigt die Kanalisation in Freienohl und Brumlingsen derzeit. Die Arbeiten finden ab sofort bis voraussichtlich Ende des Jahres statt.

Fahrbare Kamera

Anschließend werden die Rohre mit einer fahrbaren Kamera untersucht. Damit wird die Betriebsfähigkeit des Kanalnetzes gewährleistet. Die meisten Grundstückseigentümer werden von der Reinigung nichts bemerken.

In Einzelfällen kann es jedoch zu Unannehmlichkeiten kommen, so der Ruhrverband in einer Mitteilung.

