Stadtrat Meschede: Nichts Feierliches wegen Corona

Corona sorgte für viele Einschränkungen in der ersten Sitzung des neugewählten Mescheder Stadtrates. Nicht einmal der feierliche Rahmen im Sitzungssaal des Rathauses durfte dafür gewählt werden: Denn der erforderliche Abstand war nur im großen Saal der nüchternen Stadthalle zu gewährleisten. An dem Tag gab es noch dazu eine neue Anweisung des Ministeriums: Durfte man bislang bei Sitzungen wenigstens die Maske abnehmen, so musste sie jetzt während der ganzen Sitzung getragen werden.

Kein Glas Bier nachher, kein Handschlag

Wegen Corona ist auch der traditionelle Abschied von ausgeschiedenen Politikern des Stadtrates nachher bei einem Glas Bier entfallen. Einen Handschlag gab es auch nicht. Dafür eine Urkunde, Dankesworte und eine Wertkarte von „Meschede aktiv“ von Bürgermeister Christoph Weber, natürlich aus sicherer Distanz.

Er sagte: „Die Gesellschaft – das sind wir alle und deshalb sind auch alle gefordert. Wenn jeder nur an sich selber dächte, dann stünde jeder schnell ganz allein da.“ Wer ein Ehrenamt übernehme, nutze die Chance und die Herausforderung, sich einzumischen und mitzugestalten: „Jeder, der bereit ist, sich zum Wohle der Bevölkerung einzusetzen, ist für unsere Stadt wichtig.“ Weber forderte die Mitglieder im neuen Stadtrat auf: „Lassen Sie uns einfallsreich und engagiert arbeiten!“

26 Jahre für die SPD im Mescheder Rat

Aus dem Stadtrat wurden 14 bisherige Mitglieder verabschiedet: Am längsten war von ihnen mit 26 Jahren Bernd Martin (SPD) im Rat, zuletzt als Vorsitzender des Ausschusses für Generationen, Bildung, Freizeit und Soziales. 21 Jahre gehörte Reinhard Schmidt dem Stadtrat an, davon 15 Jahre als SPD-Fraktionsvorsitzender – hinzu kommen noch sechs Jahre als sachkundiger Bürger. 16 Jahre war dabei Fritz Kramer (SPD), der auch elf Jahre Ortsvorsteher von Wehrstapel und Heinrichsthal gewesen ist.

Nach 16 Jahren sind ausgeschieden: Werner Hengesbach und Michael Wiese von der CDU sowie Alfred Brüggemann von der SPD. Nach elf Jahren: Die bisherige Grünen-Fraktionschefin Mechthild Thoridt, Vera Schultenkämper-Kotthoff (CDU), Stefanie Richter, Siegfried Lutter und der bisherige zweite stellvertretende Bürgermeister Kornelius Kuhlmann (alle SPD). Nach sechs Jahren nicht mehr im Rat: Michael Weber (CDU) und Antonius Vollmer (Grüne). Nach drei Jahren: Wolfgang Fliege (CDU).

Ortsvorsteher von Eversberg verabschiedet

Verabschiedet wurde auch Willi Raulf (CDU) als Ortsvorsteher von Eversberg – nach 26 Jahren in diesem Ehrenamt: „Es gibt nicht viele Menschen, die sich so lange ehrenamtlich engagieren“, würdigte ihn Bürgermeister Christoph Weber.

Ingrid Völcker (FDP) nahm als Altersvorsitzende in der ersten Sitzung von Bürgermeister Christoph Weber den Diensteid ab. Sie forderte die Politiker im neuen Stadtrat auf, „nicht alles abzunicken und auch mal zu streiten, um die besten Vorschläge zu verwirklichen“.

Freiwillig räumten alle anderen Fraktionen Lutz Wendland, dem einzigen Vertreter von „Meschede braucht Zukunft“ (MbZ) im Stadtrat, einen zweiten Sitz als beratende Mitgliedschaft in zwei Fachausschüssen ein – nötig gewesen wäre laut Gemeindeordnung, wie in der letzten Wahlzeit, eigentlich nur eine. Auch den Sachverstand des Deutschen Roten Kreuzes möchte man nutzen: Das DRK bekommt auf Antrag der CDU einen Platz im neuen Fachausschuss für Nachhaltigkeit und Ordnung – formal wird dafür ein DRK-Vertreter als sachkundiger Einwohner mit beratender Stimme eingestuft.