Starke Gewitter: Vor dem HSK liegt wohl eine unruhige Nacht

Meschede. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag im HSK mit schweren Gewittern. Auch Hagel ist möglich.

Am Mittwoch (16. August) sowie am Donnerstag bestimmt feucht-warme und zu Gewittern neigende Luft das Wettergeschehen in Nordrhein-Westfalen. Es treten schwere Gewitter auf. Im Hochsauerlandkreis kann es zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, zu starken Gewittern kommen. Dies gibt der DWD in einer Vorabinformation an.

Während eines Platzregens kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Foto: Annette Riedl / dpa

Von Frankreich greifen schwere Gewitter auf Deutschland über und verlagern sich bis Donnerstag Mittag über die Mitte hinweg nordostwärts, erklärt der DWD. Dabei tritt heftiger, lokal auch extremer Starkregen mit Mengen zwischen 30 und 60, lokal bis 100 l/qm in kurzer Zeit oder wenigen Stunden auf. Zudem muss mit Sturmböen oder schweren Sturmböen zwischen 70 und 100 km/h gerechnet werden. Gebietsweise tritt auch Hagel um zwei Zentimeter auf.

Sollte es zu schweren Gewittern kommen, sind folgende gefahren möglich: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr, warnt der DWD. Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Es können Äste, Dachziegel oder Gegenstände abstürzten. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

