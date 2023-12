Starke Rauchentwicklung: Feuerwehr in Meschede im Einsatz

Meschede Die Feuerwehr musste in Meschede zweimal ausrücken: Einmal wegen starker Rauchentwicklung und dann brannte es aus ungeklärten Gründen.

Zwei Brände haben die Feuerwehr in Meschede beschäftigt. An der Le-Puy-Straße stand am Montag gegen 7.15 Uhr ein Abfalleimer im Freien in Flammen. Die Feuerwehr nahm Nachlöscharbeiten vor. Der Grund für das Feuer ist unklar.

Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr wurde an der Warsteiner Straße ein Schornsteinbrand gemeldet. Der Löschzug registrierte „starke Rauchentwicklung durch Anfeuern des Kamins“. Nach einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera waren keine weiteren Maßnahmen mehr erforderlich.

