Statt nach Texel: Zum neuen Jahr in den eiskalten Hennesee

Hubertus Schulte und seine Tochter Helena Sophia am eiskalten Hennesee in Meschede.

Meschede Für dieses Ritual muss man hart sein: Hubertus Schulte und seine Tochter Helena Sophia waren zum Start ins neue Jahre im Hennesee.

Wenn die Küste in Nordholland mit ihren Inseln nicht erreichbar ist, muss das traditionelle Neujahrsschwimmen von Texel eben am heimischen Hennesee stattfinden. Hubertus Schulte (59) und seine Tochter Helena Sophia (19) haben sich in das eiskalte Wasser des Sees gestürzt, um das neue Jahr zu begrüßen.

Auf der Westfriesischen Insel Texel ist es seit vielen Jahren Tradition, dass hunderte von Leuten in lustigen Kostümen und orangen Mützen am Neujahrstag in die Nordsee springen. Auch die Familie Schulte aus Meschede hat während der Weihnachtsferien, die sie dort seit langem in einem Ferienhaus verbringt, an diesem Spektakel immer gerne teilgenommen.

Ins Wasser getragen

Hubertus Schulte erzählt: "Ich war 1996 oder 1997 zum ersten mal dabei. Seit acht Jahren machen wir jetzt schon alle mit." Tochter Helena Sophia hatte keine Lust mehr, ihren Meerjungfrauenschwanz nur in der Badewanne oder im Schwimmbad zu tragen. Also beschlossen sie und ihr Vater, dass dies doch ein perfektes Kostüm für das Neujahrsschwimmen sei. Da es sich mit dem Meerjungfrauenschwanz schlecht läuft, musste der Vater die Tochter eben ins Wasser tragen. Das kam bei den Holländern so gut an, dass sie es sogar auf die Titelseite der Zeitung in Holland schafften.

Schnaps und Suppe

Dort fliegt in De Koog am 1. Januar um 14 Uhr ein Flugzeug am Strand entlang und lässt eine Rauchfahne ab. Daraufhin stürzen sich inzwischen zwischen 500 und 800 Menschen jeden Alters in die Fluten. Seit einigen Jahren wird dieses Event von der Firma Unox gesponsert.

Wieder an Land, bekommt jeder, der im Wasser war, einen Juttertje-Schnaps und eine Portion heiße Suppe. In diesem Jahr war die Reise nach Texel leider nicht möglich wegen Corona. Auf die Frage, wie traurig sie alle deshalb seien, antwortete Hubertus Schulte: "Klar wären wir gerne in Holland dabei gewesen, aber in diesem Jahr gibt es viele Menschen, die wirklich etwas verlieren. Für uns sind dies nur Unannehmlichkeiten. Daher ist es nicht so schlimm."

Ein kurzes Vergnügen

Helena Sophia kam dann auf die Idee, man könne ja schließlich auch den Hennesee nutzen. "Wir hätten das gerne am Ruderclub mit vielen Leuten gemacht und auch den Ablauf ein bisschen an den in Holland angeglichen, aber das ging ja auch nicht so richtig." Also ist die Familie mit den Nachbarn, die sie immer unterstützen, an die Henne gefahren. Und dort wurde Helena Sophia von ihrem Vater - wie sonst in Texel - ins Wasser getragen.

Nach einem kurzen Eintauchen in den eiskalten See ging es aber sofort wieder an Land, wo es einen Glühwein aus der Thermoskanne gab. "Bei dieser Aktion merkt man immer wieder, dass der Mensch in dieser Jahreszeit da drin einfach nichts verloren hat. Innerhalb von Sekunden kühlt man aus", sagt Hubertus Schulte. "Trotzdem hat es einen Riesenspaß gemacht."

