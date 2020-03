Steigende Einsatzzahlen beschäftigen Bestwiger Feuerwehr

Auch das gehört zum Einsatzspektrum der Bestwiger Wehr: Der Löschzug musste im Sommer ausrücken, weil an der Raiffeisentankstelle Gas aus einem Fahrzeugtank austrat. Bei dem Einsatz musste die komplette B7 gesperrt werden.

Bestwig. Steigende Einsatzzahlen beschäftigen den Löschzug Velmede-Bestwig. Schon wieder mussten deutlich mehr als 50 Einsätze bewältigt werden.

Der Löschzug Velmede-Bestwig hat jetzt seine Zahlen des letzten Jahres vorgestellt und verdiente Kameraden ausgezeichnet.

Zu 58 Einsätzen rückte der Löschzug im vergangenen Jahr aus und war damit über 1000 Stunden für die Sicherheit der Bürger im Einsatz. Damit ist das dritte Jahr in Folge sind die 50er-Marke geknackt worden. Insgesamt wickelten die Brandschützer neun Brandeinsätze sowie 13 technische Hilfeleistungen ab. Dazu zählen Türöffnungen und Verkehrsunfälle.

Wetter, Öl und Alarme

Hinzu kommen noch fünf Einsätze durch Wetterschäden, sieben Ölspuren sowie diverse Alarme von Brandmeldeanlagen, Brandsicherheitswachen und Einsätze beim Martinsumzug. Sogar bei einem Wasserrohrbruch im Keller des Rathauses war der Löschzug vergangenes Jahr im Einsatz. Neben dem Einsatzdienst investierten die Feuerwehrleute auch wieder fleißig in die Aus- und Fortbildung.

Dienstabende und Lehrgänge nutzten die Kameraden im vergangenen Jahr, um sich mit neuen technischen Eigenschaften bei Fahrzeugen oder neuen Techniken bei der Brandbekämpfung zu beschäftigen. Diese ständige Weiterbildung unerlässlich. Nur so können die Feuerwehren neue technische Herausforderungen im Ernstfall meistern. Weitere Stunden leisteten die Kameraden im Bereich der Brandschutzerziehung in den Kindergärten und der Grundschule sowie in der Arbeit für die Jugendfeuerwehr.

Die Ernannten und Beförderten: Lukas Burmann, Clemens Kramer, Michael Hennemann, Niklas Hennemann, Stefan Schmidt, Michael Jaschzurski, Boris Hegener, Wehrführer Andreas Schulte, Löschzugführer Thomas Kremer und der stellvertretende Wehrführer Uwe Mikitta Foto: Jan Frigger

Aber nicht nur im Bereich des Brandschutzes war der Löschzug im abgelaufenen Jahr aktiv. Bei der Aktion „Saubere Landschaft“ hat der Löschzug die Dorfgemeinschaft unterstützt. Zum Zapfenstreich wird in jedem Jahr die St.-Andreas-Schützenbruderschaft unterstützt.

Einige bauliche Maßnahmen am Gerätehaus konnten im vergangenen Jahr durch Eigenleistung und mit Unterstützung der Gemeinde sowie des Fördervereins erfolgreich abgeschlossen werden. So bekam der Schulungsraum in den vergangenen Monaten nicht nur einen neuen Fußboden, sondern auch einen neuen Anstrich und moderne Multimediaausstattung.

Auch Ehrungen und Beförderungen standen auf dem Programm. Andreas Schulte, Leiter der Feuerwehr, beförderte Timo Nieder und Lukas Burmann zum Feuerwehrmann. Niklas Hennemann wurde zum Unterbrandmeister befördert, sein Vater Michael Hennemann zum Oberfeuerwehrmann und Stefan Schmidt zum Hauptbrandmeister.

Die bronzene Ehrennadel des vdf NRW für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten René Bergsiek, Björn Hennecke und Jan Wiese. Clemens Kramer erhielt von Andreas Schulte und Bürgermeister Ralf Péus die Ehrenmedaille für 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr.