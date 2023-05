Steigende Kosten: TSV Wenholthausen zieht Konsequenzen

Wenholthausen. Der TSV Wenholthausen hat auf steigende Kosten reagiert. Die finanzielle Mehrbelastung trifft gleich mehrere Bereiche des Vereins.

Es ist ein Tagesordnungspunkt, der bei Vereinsmitglieder in der Regel nicht gut ankommt: Beitragserhöhung. Aber genau um eine solche ist der TSV Rot Weiß Wenholthausen nicht mehr umhergekommen. Stark gestiegene Energiekosten, hohe Prämien für die neu abzuschließende Versicherung des Sportplatzes sowie gestiegene Personalkosten nannte der Vorstand bei der Jahreshauptversammlung als Hintergrund für eine notwendige Erhöhung.

Beziffert wird die jährliche Mehrbelastung auf einen fünfstelligen Euro-Bereich. Vor diesem Hintergrund ist die Beitragserhöhung von einem Euro pro Monat für aktive und 50 Cent pro Monat für passive Mitglieder immerhin noch moderat.

Trotz der stark gestiegenen jährlichen Kosten vermeldete Kassierer Dr. Lukas Berghoff einen soliden Kassenstand. Berghoff verwies aber auch darauf, dass sich ein Großteil der jährlichen Mehrbelastung erst ab 2023 auf die Kasse auswirke.

Im Geschäftsbericht wies Thomas Nagel auf die erfreuliche Mitgliederentwicklung hin. Erstmals hat der Verein zum Jahresende 2022 die Marke von 700 Mitgliedern erreicht. Zum Zeitpunkt der Versammlung waren es sogar schon 730 Mitglieder. Dieser Anstieg sei sicherlich ein Ergebnis der ständigen Erweiterung der Sportkurse, die in Kombination mit der vereinseigenen Sporthalle und den sehr guten Übungsleitern eine hohe Qualität des Sportangebots in Wenholthausen garantiere.

Eigene Sporthalle nahezu ausgebucht

Die Attraktivität und Vielfalt des Sportangebots wurde dann in den Abteilungsberichten noch deutlicher. Die vereinseigene Sporthalle ist nahezu ausgebucht. Selbst in den Vormittagsstunden gebe es schon sehr viele Kurse. Erfreuliche Berichte kamen aus vielen Abteilungen. So berichtete zum Beispiel Yannik Kaiser von der sehr guten Platzierung der ersten Fußball-Mannschaft in der neu gegründeten starken eingleisigen A-Liga und dass auch in der kommenden Saison wieder drei Seniorenmannschaften gemeldet werden. Alexander Schäl konnte für die Darts-Abteilung den Meistertitel in der Sauerland-Liga vermelden.

Der Hauptvorstand des TSV Rot Weiß Wenholthausen mit den beiden Geehrten in der Mitte: Yannik Kaiser, Thomas Nagel, Albert Nagel, Sandra Mieth, Dr. Lukas Berghoff und Ralf Stracke (von links) Foto: Felina Bornemann

Bei den Neuwahlen wurden Yannik Kaiser als stellvertretender Vorsitzender und Jugendleiter, sowie Thomas Nagel als Geschäftsführer in ihren Ämtern bestätigt. Der Vorsitzende Ralf Stracke lobte die gute Zusammenarbeit im gesamten Vorstandsteam und sieht den Verein für die Zukunft sehr gut aufgestellt.

Zum Abschluss der Versammlung dankte der Vorstand zwei ehrenamtlichen Mitgliedern für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit: Sandra Mieth führt die Mitgliederverwaltung seit nunmehr zehn Jahren und aktualisiert den Datenbestand sehr akribisch bei allen anfallenden Änderungen. Albert Nagel ist neben seiner Tätigkeit als Übungsleiter für Nordic Walking auch seit vielen Jahren Ehrenamtsbeauftragter und Integrationsbeauftragter. Diese beiden Positionen gibt er nun auf. Ein passender Anlass, um ihm nochmal für sein großes Engagement in diesen Bereichen zu danken.

