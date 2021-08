Sterne im Sauerland: Ausbildungsstart für 30 junge Menschen

Schmallenberg. Die Häuser der Hotelkooperation „Die Sterne im Sauerland“ freuen sich über 30 neue Nachwuchskräfte. Sie sind jetzt gemeinsam gestartet.

Neues Jahr, neue Auszubildende: Zum Ausbildungsstart begrüßen die Häuser der Hotelkooperation „Die Sterne im Sauerland“ rund 30 Nachwuchskräfte, die in den kommenden Jahren unter anderem in der Küche sowie im Hotel- und Restaurantfach ausgebildet werden. Zum gemeinsamen Start fand im Hotel Deimann in Schmallenberg ein Seminar mit den neuen Auszubildenden statt.

„Wir freuen uns, dass sich diese jungen Menschen für unsere Branche entschieden haben und ganz besonders darüber, dass sie sich in unseren Betrieben ausbilden lassen“, so Anne Schütte vom Landhotel Gasthof Schütte. Sie ist Mitglied der Arbeitsgruppe Ausbildung und kennt die Schwierigkeiten, vor denen viele junge Menschen nach ihrem Schulabschluss stehen: „Heute wird viel zu oft vermittelt, dass man nur mit einem Studium im Beruf weiterkommt und ‘viel Geld verdient’“.

Das treibe auch eher praktisch veranlagte Talente zum Studium. „Aber warum nicht dazu stehen, dass man zum Beispiel lieber aktiv mit Menschen arbeiten möchte, statt sich mit Theorie auseinanderzusetzen?“ Als Fachkraft habe man immer sehr gute Chancen, einen gut bezahlten Job zu finden. Außerdem sei das Berufsleben lang: „Die Meinung, man müsse mit Mitte 30 schon alles erreicht haben, setzt junge Menschen unnötig unter Druck.“

Interessante Spezialisierungen

In der Hotellerie und Gastronomie gebe es interessante Lehrgänge und Spezialisierungen, die Praktikern sehr entgegenkommen. Als Beispiele seien hier Fachkräfte genannt wie der Küchen- oder Restaurantmeister, der Wein oder Biersommelier sowie Experten für das Revenue Management oder den Vertrieb.

Andreas Deimann vom Hotel Deimann, das mit über 30 Auszubildenden einer der größten Hotelausbildungsbetriebe im Sauerland ist, weiß aus langer Erfahrung, dass eine Ausbildung in jedem Fall eine gute Idee ist: „Wir bekommen Rückmeldungen von ehemaligen Azubis, die sich später doch noch für ein berufsbegleitendes Studium entschieden haben, das sie durch die Praxiserfahrung aus der Ausbildung die vermittelte Theorie viel leichter begreifen und einordnen können.“

Kritik, Konflikt und Knigge

Schon zum Ausbildungsstart erhalten die Nachwuchskräfte eine Schulung, in der sie in wichtige Themen der Ausbildung eingeführt werden: Von Informationen über Strukturen in Schule und Betrieb, den Umgang mit Kritik und Konflikt, Knigge und Grundlagen der Gastkommunikation bis hin zur richtigen Einstellung zur Arbeit. Aber auch Sorgen und Unsicherheiten können jederzeit angesprochen werden. „Das Engagement für den Nachwuchs ist uns sehr wichtig. Wir legen außerdem viel Wert auf die Qualität der Ausbildung“, so Kooperationsmanagerin Elke Stahlmecke.

