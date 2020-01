Freienohl: 88-Jähriger hat sogar auf Ruhrbrücke überholt

Zu dem Ablauf des schweren Verkehrsunfalls am Freitag auf der Ruhrbrücke in Freienohl liegen weitere Details vor.

Beide Autofahrer schwer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall ist am Freitagmorgen die Freienohler Straße in Freienohl im Bereich des Bahnüberganges und der Ruhrbrücke komplett gesperrt worden. Der Unfall ereignete sich um 10.16 Uhr. Der Unfallverursacher ist ein 88 Jahre alter Autofahrer aus Meschede gewesen. Er war mit seinem Pkw von Olpe aus in Richtung Freienohl unterwegs. Auf der Fahrt beschädigte er bereits auf der Freienohler Straße in der Ortsmitte von Olpe einen dort geparkten anderen Pkw – und fuhr unerlaubt weiter. Das wurde allerdings von Zeugen beobachtet, die die Polizei verständigten.

400 Meter hinter dieser ersten Unfallstelle geriet der 88-Jährige dann mit seinem Auto auf der Ruhrbrücke in den Gegenverkehr. Dort prallte er mit dem Pkw eines 68 Jahre alten Mannes aus Freienohl zusammen. Der 88-Jährige hatte zuvor auf der Ruhrbrücke einen fahrenden Pkw überholt und dabei teilweise den Gehweg der Freienohler Straße in Richtung Olpe benutzt. Dann erfolgte der Zusammenstoß.

Beide Autofahrer wurden dabei schwer verletzt. Die Straße wurde um 12 Uhr wieder freigegeben. Die Polizei ermittelt. Der Sachschaden bei dem Unfall beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.