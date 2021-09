In Teilen der Gemeinde Bestwig sollte in der kommenden Woche nicht auf der Fahrbahn geparkt werden.

Verkehr Straßensanierungen in Bestwig: Was Autofahrer wissen sollten

Velmede. Die Gemeinde Bestwig wird in der kommenden Woche einige Straßen sanieren. Was Autofahrer dabei beachten sollten.

Asphaltierungsarbeiten stehen ab Montag, 4. Oktober, in mehreren Straßen im Bestwiger Gemeindegebiet an.

Betroffen sind in Nuttlar Rosen- und Asternweg, in Velmede die Straßen Am Stockey, Zum Hainberg und Grafschafter Weg sowie in Ramsbeck Teilabschnitte des Uferwegs (Zufahrt Café Hamich), der Raviele, der Pfannenstraße und des Bähnchenwegs (hinter der Firma Nagel).

Die Gemeinde Bestwig bittet darum, keine Fahrzeuge auf der Fahrbahn abzustellen. Zudem ist es möglich, dass Einfahrten für kurze Zeiträume nicht nutzbar sind. Je nach Witterung sollen die Arbeiten bis zum Wochenende beendet sein. Die Gemeinde Bestwig bittet für mögliche Einschränkungen um Verständnis.

