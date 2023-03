Streetfood-Festival bis Krimi-Dinner: Das ist los im HSK

Es ist wieder „Cheatday“ In Meschede - eine von mehrere Veranstaltungen an diesem Wochenende im Hochsauerlandkreis.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Dieses Wochenende wird kulinarisch und spannend, unter anderem mit leckerem Essen in Meschede und während eines Kriminaldinners. Für diejenigen, die sich nach mehr Krimi sehnen, empfehle ich das Theater in Schmallenberg. Falls euch das alles zu aufregend ist: ab in den Wald mit einer Wanderung oder thematisch innerhalb eines Konzertes. Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den heimischen Raum. Foto: Privat

Es ist wieder Zeit, sich durch ein paar Street-Food-Stände zu schlemmen. Für eine kulinarischen Weltreise innerhalb eines Platzes lädt der „Cheatday“ in Meschede ein. Hier findet bestimmt jeder etwas, das ihm schmeckt. Zudem findet der „Mescheder Frühling“ mit verkaufsoffenem Sonntag statt, bei dem ihr nach Herzenslust bummeln könnt. „Cheatday Streetfood Festival“, Freitag, 10. März, 17 - 22 Uhr, Samstag, 11. März, 12 - 22 Uhr, Sonntag, 12. März, 12 - 19 Uhr, Stiftsplatz, 59872 Meschede, Eintritt kostenfrei. Zum Mescheder Frühling, 10. bis 12. März, verkaufsoffen: Sonntag 13 - 18 Uhr.

Viel Spaß für wenig Geld

Die SGV-Abteilung Schmallenberg nimmt euch mit auf eine Wanderschaft von Schmallenberg nach Fleckenberg. Dort kehrt ihr im Gasthof Röhrig ein, bevor es wieder zurück geht. Wanderführerin Rosemarie Wagner ist mit dabei. Kommt mit Freunden oder allein und genießt die Bewegung in der Gruppe. „Schmallenberger SGV startet ins Wanderjahr“, Sonntag, 12. März, 8.15 Uhr, Treffpunkt: SGV-Infokasten Weststraße 11, Schmallenberg, Länge: 6 km, nach Fleckenberg und zurück, Anmeldung: 0171/6705111, kostenfrei, www.sgv.de.

Im Rampenlicht

Wer die Bücher von Sebastian Fitzek mag, der wird das Theaterstück bestimmt gespannt verschlingen. Das Stück nach dem Roman „Die Therapie“ wird am Sonntag vom Kriminaltheater aus Berlin in Schmallenberg aufgeführt. Es erwartet euch pure Spannung. Theateraufführung „Die Therapie“, Kriminalstück nach dem Roman von Sebastian Fitzek, Sonntag 12. März, 19 Uhr, Theater im Schulzentrum, Obringhauser Straße 38, 57392 Schmallenberg, Preise ab 8,50 Euro, www.kulturelle-vereinigung.de

Für die Kleinen

Als kleiner Naturforscher, geht es musikalisch in den Wald, zum Bauern und rund um die Welt. Sängerin Jorinde Jelen hat ein Programm zum Mitmachen und Mitdenken für Kinder auf die Beine gestellt. Die Lieder der Jorinde Jelen Band erzählen über aktuelle Themen, die die Umwelt betreffen und Mut machen sollen. „Jolli sieht grün“, Jorinde Jelen Band, Sonntag, 12. März, 15 Uhr, Stadthalle Meschede, Preise, regulär: 6 Euro, Knax-Klub-Mitglieder: 5 Euro, Tickets: 0291/205-350, tickets@meschede.de, Infos: www.meschede.de

Mal was anderes

In den Räumlichkeiten der Abtei Königsmünster ist ein grauenhafter Mord geschehen. Findet als Meisterdetektiv den Täter und genießt dabei ein Gänge-Menü der regionalen Küche. Das Live-Krimidinner bietet Spannung und Gaumenfreuden für Jung und Alt. „Das Kriminal Dinner“, Freitag, 10. März, 19 – 23 Uhr, Abteigaststätte, Klosterberg 5, 59872 Meschede, Preis: 79,90 Euro, Anmeldung: www.das-kriminal-dinner.de/krimidinner-tatorte/meschede/abteigaststaette

