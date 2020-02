Stromausfall in der Mescheder Innenstadt

Am Dienstagmorgen ist es in der Mescheder Innenstadt zu einem Stromausfall gekommen. Das bestätigt der Netzbetreiber Westnetz auf Anfrage.

Der Stromausfall habe sich am Morgen ereignet, sei aber nach wenigen Minuten wieder behoben worden, so eine Westnetz-Sprecherin. Ursache sei ein Kabelfehler gewesen. Betroffen waren nur wenige Anschlüsse: Sechs in der Schützenstraße, jeweils zwei in der Zeughausstraße und in der Briloner Straße. Am Mittag wird ab 13 Uhr für diese Häuser noch einmal wegen der erforderlichen Reparaturarbeiten der Strom abgestellt. Die betroffenen Haushalte seien alle persönlich informiert worden, so die Sprecherin.