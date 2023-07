Auf der Horbacher Straße in Remblinghausen lag dieser Baum quer auf der Fahrbahn.

Einsatz Sturmschaden: Feuerwehr mit Kettensägen in Remblinghausen

Remblinghausen. Sturmschaden im Stadtgebiet Meschede: Die Löschgruppe Remblinghausen musste ausrückten und die Kettensäge einsetzen.

Einen Sturmschaden hat die Freiwillige Feuerwehr im Stadtgebiet Meschede am Montag in den Morgenstunden auf der Horbacher Straße in Remblinghausen beseitigt.

Um 6.42 Uhr wurde die Löschgruppe Remblinghausen wegen technischer Hilfe alarmiert. Es lag ein Baum auf der Fahrbahn; er wurde von der Feuerwehr mittels Kettensäge beseitigt.

