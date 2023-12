Sturmschaden: Pkw fährt bei Meschede gegen umgestürzten Baum

Eversberg Plötzlich krachte ein Baum auf die Fahrbahn: Ein Pkw ist in Eversberg im Stadtgebiet Meschede mit dem Hindernis kollidiert.

Dieser Unfall hätte noch dramatischer ausgehen können: In Eversberg im Stadtgebiet Meschede ist ein Pkw mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Der Zusammenstoß ereignete sich am Samstag gegen 18.40 Uhr am Birmecker Weg.

Grund für das Hindernis auf der Straße war ein Sturmschaden. Die Feuerwehr leistete technische Hilfe und beseitigte den Baum und schleppte den beschädigten Pkw von der Fahrbahn.

Unterstützung durch Landwirt

Im Einsatz waren die Löschgruppe Eversberg, unterstützt von einem Landwirt, sowie die Polizei.

