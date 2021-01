Lange Zeit waren die Toiletten an der A46 in Bestwig gesperrt. Das hat nun endlich ein Ende.

A46 Super-Toiletten an der A46 in Bestwig sind endlich fertig

Nuttlar Gut ein Jahr nach Eröffnung der A46 in Bestwig sind auch die Rastanlagen fertig. Ihre erste Bewährungsprobe haben sie hinter sich.

Mehr als ein Jahr nach der Eröffnung der A46 in der Gemeinde Bestwig sind auch die Toilettenanlage auf den Rastplätzen Sengenberg und Alfert endlich fertig gestellt. Kurz vor Weihnachten, so teilte Oscar Santos, Sprecher des Landesbetriebs Straßenbau auf Nachfrage mit, seien die Anlagen in beiden Fahrtrichtungen in Betrieb genommen worden. Ihre erste echte Bewährungsprobe haben sie am vergangenen Wochenende bereits bestanden, als tausende Touristen vor allem aus dem Ruhrgebiet über die A46 nach Winterberg gefahren sind.

Dixi-Klos als Provisorium

Lange Zeit hatte es für die Autofahrer, die an den neuen Rastplätzen Alfert (in Fahrtrichtung Olsberg) oder Sengenberg (in Richtung Meschede) ein stilles Örtchen aufsuchen wollten, nur mobile Dixi-Klos als Provisorium gegeben. Innen waren die Toilettengebäude zwar schon eingerichtet, allerdings waren noch Arbeiten an den Außenbereichen zu erledigen. Zuletzt fehlten auf dem Weg zu den Gebäuden noch Geländer, die ein Metallbauer anbringen musste.

Zur enormen zeitlichen Verzögerung war es gekommen, weil während der Bauphase der Autobahn wegen geänderter Ansprüche umgeplant werden musste: Entstanden sind an der A 46 nicht mehr die klassischen, nach Geschlechtern getrennten Toiletten, sondern moderne, so genannte Unisex-Toiletten. Klos der neuesten Generation - die ersten dieser Art im Hochsauerlandkreis.

350.000 Euro Kosten

Anstelle der getrennten Zugänge für Männer und Frauen gibt es von außen den direkten Zugang zur einzelnen Toilettenkabine. Das mache die Reinigung einfacher, so der Landesbetrieb. Gereinigt werde täglich, dafür müsse nicht mehr ein ganzes Gebäude gesperrt werden.

Außerdem soll es sicherer sein, weil die dunklen Ecken altbekannter Autobahntoiletten der Vergangenheit angehören. Edelstahl bei der Einrichtung innen ist out, dafür ist Keramik angesagt. Im Winter springt die Fußbodenheizung an. 350.000 Euro kostet ein solches Toilettenhaus der Zukunft.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]