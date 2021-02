SuS Reiste: Als Fußballer noch als „Halbnackte“ galten

Reiste. Der Sportverein SuS Reiste blickt auf 100 Jahre zurück. Ein Blick in Chronik lohnt: Es geht um Halbnackte, Sonntagsschuhe und acht Sportplätze.

Am 11. Februar 1921 wurde der Sportverein Grün-Weiß 1921 Reiste gegründet. Genau 100 Jahre später ist der inzwischen zum SuS 1921 Reiste umfirmierte Verein mit seinen knapp 600 Mitgliedern nicht mehr aus dem Ortsgeschehen wegzudenken. Der Anfang für die Reister Fußballer war alles andere als leicht. Von der Bevölkerung wurden diese nur abfällig als „Gleppäse“, also Halbnackte bezeichnet, da das Knie der Spieler nicht bedeckt war. Hinzu kam, dass in den ersten fünf Jahren nur Auswärtsspiele bestritten werden konnten, da kein eigener Sportplatz zur Verfügung stand.

Ärger mit Kuhhaltern

Versuchte man doch auf einer Wiese zu spielen, führte dies schnell zu Ärger mit den Kuhhaltern. Als Ball wurden Schweinsblasen benutzt, als Fußballschuhe mussten die Sonntagsschuhe herhalten und der Weg zu den Auswärtsspielen wurde zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Im Jahr 1926 wurde die „Reister Weide“ hinter dem Gasthof Kenter der erste von insgesamt acht (!) verschiedenen Sportplätzen in der Geschichte des SuS.

Das Spiel „Dicke gegen Dünne“ bei der Platzeinweihung im Jahr 1957. Foto: Privat

Auf einen vorschriftsmäßigen, das heißt auf Dauer bespielbaren Sportplatz musste man bis ins Jahr 1990, also 69 Jahre nach der Gründung des Vereins, warten. Zuvor wurden die Plätze teilweise auch als Kuhwiese oder als Kirmesplatz genutzt und stellten damit nur Übergangslösungen dar.

Mit dem Spiel „Dicke gegen Dünne“, wobei die Marke von 190 Pfund auch die besten Freunde für die Dauer eines Spieles trennte, wurde 1957 der Sportplatz neben der neuen Schützenhalle eingeweiht und sollte mit Unterbrechung in den Jahren 1962 bis 1970 (Sportplatz Wilhelmshöhe) lange Zeit sportliche Heimat sein. Der Platz wurde beim alljährlichen Reister Markt aber auch als Kirmesplatz genutzt, die letzten Glasscherben der Veranstaltung konnte man dann nicht selten in der eigenen Kniescheibe wiederfinden.

Der Sportplatz am jetzigen Standort hinter der Schützenhalle wurde Ende 1990 als Tennenplatz errichtet und in 2008 als Kunstrasenplatz erneuert. Im Jahr 2005 wurde das neue Sportheim mit großem Turnraum für die Kinder und Freizeit- und Breitensportler eingeweiht, in Kürze wird das Gebäude sogar um einen Anbau erweitert.

Optimale Voraussetzungen

Im Jahr 2014 ging für die Volleyballer ein großer Traum in Erfüllung, da direkt am Sportheim ein Beachvolleyballplatz angelegt wurde.

Modern ausgestattet: Der Sportplatz in Reiste heute. Foto: Privat

Der SuS Reiste verfügt damit über eine hervorragende Sportanlage und kann seinen Mitgliedern damit optimale Voraussetzungen bieten, Sport im Verein zu treiben. Der Verein entwickelte sich im Laufe der Jahre von einem reinen Fußballverein für Herren zu einem Breitensportverein. Aktuell gibt es ein umfassendes Angebot im Bereich Freizeit- und Breitensport im Turnraum, Radsport, Volleyball, Jugendfußball, Mädchen- und Damenfußball sowie ein jährliches Zeltlager für Kinder.

In all den Jahren wurde der SuS Reiste durch viele Persönlichkeiten geprägt, die in ihrer Zeit Großartiges für den Verein geleistet und einen festen Platz in der Geschichte des SuS Reiste haben. Diese Geschichte wird auch in einer Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des Vereins dokumentiert, an welcher derzeit fleißig gearbeitet und die im Laufe des Jahres erscheinen wird. Der Verein hofft, dass auch Veranstaltungen im Jubiläumsjahr durchgeführt werden können, dies hängt aber bekanntlich leider von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab.

Aktuelle Informationen und Aktionen zum Vereinsjubiläum gibt es stets aktuell auf der Homepage unter www.sus-reiste.de oder auf der Facebook-Seite des Vereins.