Grevenstein. Zum Jubiläum wurde ihr ein ganz persönlicher Wunsch erfüllt: Susanne Veltins steht seit 25 Jahren an der Spitze der Brauerei.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Susanne Veltins seit 25 Jahren an der Spitze der Brauerei

Seit 25 Jahren ist sie die Chefin, seit einem Vierteljahrhundert steht Susanne Veltins als Inhaberin und Geschäftsführerin an der Spitze der Brauerei Veltins. Mit unternehmerischem Geschick, dem Streben nach Kontinuität und grundsolidem Vertrauen in den deutschen Biermarkt formte sie eine der erfolgreichsten Familienbrauereien Deutschlands.

Mit Applaus gewürdigt

„Wir haben Ihnen viel zu verdanken“, sagte Generalbevollmächtigter Michael Huber in seinen Glückwunschworten und meinte die Weitsichtigkeit von Susanne Veltins, deren Verdienste die Mitarbeiter mit lang anhaltendem Applaus würdigten.

Susanne Veltins trat zu Jahresbeginn 1993 in die 1824 gegründete Familienbrauerei ein, um 1994 ihrer verstorbenen Mutter als Inhaberin und Geschäftsführerin zu folgen. In den zurückliegenden 25 Jahren steigerte die Brauerei ihren Ausstoß mit 33 Prozent deutlich über Wettbewerbsniveau und stellte am Standort Grevenstein zusätzlich 285 Mitarbeiter ein. Außerdem wuchs der Umsatz von damals 356 Millionen DM auf heute 352 Millionen Euro, aus damals 12.000 verbundenen Gastronomiebetrieben wurden in den letzten 25 Jahren 14.850.

Die Nummer drei in Deutschland

Und unübersehbar gehört auch der Aufstieg der Marke Veltins im Wettbewerbsumfeld zum unternehmerischen Erfolg dazu – frisches Veltins ist heute die drittgrößte Premium-Biermarke in Deutschland. Michael Huber erinnerte an die zahlreichen Meilensteine und vor allem die Investitionsbereitschaft, um spätere Erfolgsprojekte voranzubringen. Das Tempo in der Brauerei wurde in den zurückliegenden 25 Jahren mächtig erhöht und für notwendige Investitionen in Technik, Markt und Marke wurden Mittel weitsichtig bereitgestellt.

Es waren gerade weitreichende Projekte mit großen Investitionssummen, die Susanne Veltins mit großem unternehmerischem Urteilsvermögen voranbrachte. Die Kreation neuer erfolgreicher Produktlinien wie die V+-Range nach der Jahrtausendwende und zuletzt die Einführung der Marke Grevensteiner waren letztlich für den Verbraucher sichtbare Ausprägungen der Unternehmensführung von Susanne Veltins.

Neu gepflanzter Baum

„Sie haben alles richtig gemacht – darauf sind wir alle gemeinsam stolz“, so Generalbevollmächtigter Michael Huber in seiner Laudatio. Als sichtbares Zeichen wurde ihr ganz persönlicher Wunsch erfüllt: Ein neu gepflanzter Baum steht für das Vertrauen in die Zukunft.