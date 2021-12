Tägliche frische Freilandeier aus dem Caller Hühnermobil

Calle. Das Huhn mit roter Brille ist bestimmt schon dem ein oder anderen aufgefallen. Alles zum Caller Hühnermobil und wo man die Eier kaufen kann.

Wer mit dem Auto von Meschede aus auf den Caller Ortseingang zufährt, kann die Freiland-Hühner von Johannes Heer und Friedrich Blanke eigentlich nicht übersehen: Etwa 230 braune Hühner, ein Hahn und zwei Ziegen, die gut auf ihre gefiederten Kumpels aufpassen, führen dort in zwei Hühnermobilen und auf ziemlich viel grüner Wiese ein idyllisches Leben.

Schon von weitem kann man vor allem die kreative Gestaltung der beiden Mobile erkennen: Johannes Heers Schwester hat mit dem Huhn, das Stirnband und eine riesige rote Brille trägt, nicht nur ein echtes Kunstwerk, sondern auch gleich das Logo der Caller Freiland-Eier kreiert. Gleich an der Schützenhalle befindet sich ein Verkaufsstand an dem die Eier 24/7 zu erwerben sind.

Der Eier-Schrank steht gleich neben der Schützenhalle. Bezahlt wird auf Vertrauensbasis. Foto: Christina Schröer

Alles begann mit einem Bauwagen

Begonnen hat die Hühnermobil-Geschichte in Calle zunächst mit einer kleinen Gruppe Hühner und einem dementsprechend nicht ganz so üppigen Mobil, in dem die Tiere ihre Eier legen, schlafen oder bei schlechtem Wetter ihre Zeit verbringen. „Den Bauwagen für das erste Mobil habe ich bei meinem Nachbarn am Waller Bach entdeckt und ihn umgebaut. In diesem Sommer bin ich dann diesbezüglich mit Friedrich Blanke ins Gespräch gekommen und wir haben beschlossen, gemeinsam noch weitere Hühner und das zweite Mobil anzuschaffen“, berichtet Johannes Heer. Denn die Nachfrage stieg schnell und da die beiden nach einem Praktikum, das er während seines Landwirtschafts-Studiums in Friedrich Blankes Betrieb absolviert hat, eine Freundschaft verbindet, war der Plan rund ums gemeinsame Eier-Business schnell gefasst.

Hühner mögen es kuschlig

Die Arbeit, die rund um die Tiere anfällt, teilen sie sich seither auf. Denn während Johannes Heer hauptberuflich bei der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen angestellt ist, kümmert sich Friedrich Blanke unter anderem um seine rund 210 Milchkühe, die nur wenige Meter Luftlinie von der Hühnern entfernt stehen. „Es fällt schon einiges an Arbeit an und mindestens einmal pro Tag fährt einer von uns zu den Hühnern, sieht nach dem Rechten, sammelt die Eier ein und stellt sie in den Eier-Schrank“, erklärt Johannes Heer, während er die so genannten Familienlegenester leert. Das sind Vorrichtungen, in denen die Hühner gemeinsam legen können. „Hühner sitzen von Natur aus sehr gern nah mit ihren Artgenossen beisammen. Wir beobachten immer wieder, dass die Tiere sich eng aneinander drücken, obwohl genügend Platz vorhanden wäre, um Abstand zu halten“, so Heer.

Johannes Herr sammelt die frisch gelegten Eier aus den Familienlegenestern ein. Danach werden sie im Eier-Schrank angeboten. Foto: Christina SchRÖER

Ein Fließband, das sich unterhalb des Legenests befindet, befördert die Eier in den Eingangsbereich des Hühnermobils, wo sie bequem eingesammelt und auf Eierpappen drapiert werden. Dass die Hühner ausschließlich braune Eier legen, ist kein Zufall, da habe man sich an der überwiegenden Nachfrage in Deutschland orientiert: „Hier ist es nun mal so, dass etwa 70 Prozent braune Eier verlangt werden. Wir haben uns unter anderem deswegen für die Zuchtlinie „Lohmann Brown“ entschieden“, erklärt Friedrich Blanke. Im Mobil werden die Hühner zusätzlich zum frischen Gras mit gentechnikfreiem Futter, bestehend aus Mais, Weizen, Gerste verschiedenen Bohnensorten und Mineralstoffen gefüttert. Somit wird gewährleistet, dass das Huhn art- und leistungsgerecht für die Eierproduktion versorgt wird.

Zwei Ziegen sorgen für Sicherheit

Um ihre Sicherheit zu garantieren, wurden kürzlich sogar zwei Ziegen angeschafft, die die Tiere vor Greifvögeln schützen sollen. „Leider hat der Habicht Ende November 15 Hühner geholt. Um das zukünftig zu verhindern, haben wir die beiden Ziegen gekauft. Die sind ständig in Bewegung und schrecken Angreifer ab. Bislang hat sich das auch bewährt. Und dadurch, dass eine Ziege braun und die andere weiß ist, sind sie sowohl bei grüner als auch schneebedeckter Wiese gut von oben zu sehen“, weiß Johannes Heer.

Die Hühner nehmen ein genüssliches Staub-Bad. Foto: Christina Schröer

Und auch sonst scheinen die Hühner sich nicht nur sicher, sondern auch wohl zu fühlen: Während die einen genüsslich ihr Staub-Bad in extra aufgestellten Speisfässern nehmen, tummeln sich die anderen um die Füße der Landwirte (und die der Redakteurin). „Die wissen ganz genau wer ihre Besitzer sind, Hühner sind keinesfalls dumm“, erklärt Friedrich Blanke, dass der Spruch des „dummen Huhns“ keineswegs gerechtfertigt sei.