Nach einem Einbruch in Ramsbeck ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Ermittlungen Täter auf Flucht: Einbruch in Ramsbeck am helllichten Tag

Ramsbeck In Ramsbeck sind Unbekannte am helllichten Tag in ein Wohnhaus eingestiegen. Ihnen ist es gelungen, mit ihrer Beute zu flüchten.

Bislang unbekannte Täter sind in ein Haus in der Ramsbecker Schulstraße eingestiegen. Nach Angaben der Polizei muss sich die Tat am Donnerstag, 18. Januar, zwischen 13 Uhr und 14 Uhr ereignet haben.

Laut Polizei hatten sich die Täter über ein Fenster Zugang zum Inneren des Hauses verschafft. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei ein elektronisches Gerät entwendet worden.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90200 entgegen.

