Das Wellen-Freibad in Schmallenberg. Hier versuchten Täter einzubrechen.

Polizei Täter wollen in Schmallenberger Kiosk einbrechen

Schmallenberg. Täter haben versucht in einen Kiosk am Freibad einzubrechen.

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag versuchten unbekannte Täter in den Kiosks des Freibades am Paul-Falke-Platz einzubrechen.

Keine Hinweise auf die Täter

Dabei beschädigten sie ein Fenster. Täterhinweise liegen der Polizei bisher nicht vor.

Hinweise richten Zeugen bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter 02974/ 90 200.