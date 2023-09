Tag der Nachbarschaften bringt Mescheder erneut zusammen

Die Nachbarschaft am Menzelweg kam zusammen.

Meschede. Der Tag der Nachbarschaften in Meschede war nach Einschätzung der Organisatoren wieder ein voller Erfolg. Hier gibt es erste Eindrücke.

Beste Stimmung und Nachbarschaften in der Kernstadt von Meschede und in den Ortsteilen, die teils bis in die späten Abendstunden zusammengesessen haben: Das ist der Eindruck vom fünften Tag der Nachbarschaften.

Dieses Foto von der Nördeltstraße vom Tag der Nachbarschaften schickte Joachim Auwermann. Foto: Privat / WP

Unkomplizierter Rahmen

„Der bewusst unkomplizierte Rahmen, für den einfach Tische und Stühle auf die Straße getragen werden und jeder etwas mitbringt, in Kombination mit den vorher kostenlos verfügbaren Einladungsvordrucken, trug wieder dazu bei, dass sich auch solche Nachbarschaften zusammenfanden, in denen sonst keine Straßenfeste stattfinden“, freute sich Mitorganisatorin Christina Sondermann.

Treffen abseits der Alltagshektik

„Wie bei uns am Menzelweg ist der Tag der Nachbarschaften eine tolle Gelegenheit, dass Alteingesessene und neu Zugezogene ins Gespräch kommen und sich kennenlernen - oder man jenseits der Alltagshektik etwas Zeit miteinander verbringt.“ Wie viele Nachbarschaften sich genau zusammenfanden, lässt sich allerdings nicht sagen, da man sich dafür nicht anmeldet.

Auch wenn es noch etwas früh sei, erinnert sie schon heute an den nächsten Tag der Nachbarschaften am Samstag, 20. September 2025.

Am Tag der Nachbarschaften haben sich die Anwohner rund um den Rehweg 42 (Familie Mette-Coolen) mit Teilen des Ittmecker Wegs und Fasanenwegs haben sich wieder beteiligt: mit rund 70 Nachbarinnen und Nachbarn. Foto: Privat

