Taschendiebe im HSK unterwegs - auch in Meschede und Bestwig

Meschede/Bestwig Die Polizei warnt vor Taschendieben. Es gibt mehrere Fälle im Hochsauerland, auch in Meschede und Bestwig. Die Tatorte sind auffällig.

Bei der Polizei im Hochsauerlandkreis sind am Dienstag vier Taschendiebstähle angezeigt worden. Die unbekannten Täter schlugen in Bestwig, Brilon, Meschede und Olsberg zu.

Geldbörse entwendet

In Bestwig wurde im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr einer 66-Jährigen aus Brilon im Bereich eines Supermarktes an der Bundesstraße die Geldbörse entwendet.

In Brilon erbeuteten die Diebe gegen 10.45 Uhr die Geldbörse einer 88-jährigen Frau aus Brilon im Bereich eines Supermarktes am Mühlenweg.

Wieder ein Supermarkt

In Meschede schlugen die unbekannten Täter zwischen 11.30 und 12.30 Uhr im Bereich des Supermarktes „Am Ziegeleiteich“ zu und entwendeten die Geldbörse eines 68-jährigen Eslohers.

In Olsberg kam es bei einem Supermarkt an der Fruges Straße gegen 11.30 Uhr zum Diebstahl einer Geldbörse einer 58-jährigen Frau aus Winterberg.

Hinweise an die Polizei

In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Grundsätzlich schlagen Taschendiebe gerne an Orten, an denen sich viele Menschen aufhalten zu. Zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Haltestellen, Bahnhöfen, Kaufhäusern, Supermärkten und bei Großveranstaltungen.

Schutz vor Tätern

Die Diebe arbeiten oft in Gruppen: Einer lenkt das vermeintliche Opfer ab, indem er es zum Beispiel anrempelt, um eine Auskunft, Hilfe oder Geld bittet. Diesen Moment nutzt der nächste, um die Beute blitzschnell aus der Tasche oder der Kleidung zu stehlen und gibt sie an den Dritten weiter, der damit verschwindet.

Die Polizei rät, so schützen Sie sich: Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig. Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Ihre Tasche. Lassen Sie Ihre Geldbörsen niemals in den Einkaufswagen oder Einkaufstaschen liegen. Legen Sie Ihr Portemonnaie nicht auf das Warenband der Kassen. Taschendiebe versuchen immer, leicht Beute zu machen. Eine Geldbörse im Einkaufswagen oder in einer Manteltasche ist für die geübten Täter kein Problem!

