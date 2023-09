Taschendiebe in Schmallenberg und Bad Fredeburg unterwegs

Schmallenberg/Bad Fredeburg. Die Polizei warnt vor Taschendieben. Es hat zwei Vorfälle in Schmallenberg und Bad Fredeburg gegeben. Diese Tipps gibt es dazu.

Taschendiebe waren in zwei Discountern im Stadtgebiet unterwegs. Am Dienstag war eine 66-jährige Frau aus Schmallenberg in der Weststraße einkaufen. Dabei wurde ihr gegen 14.30 Uhr die Geldbörse gestohlen. Am Mittwoch schlugen die Unbekannten im Bereich Alter Bahnhof in Bad Fredeburg zu. Gegen 10 Uhr entwendeten sie dort die Geldbörse einer 80-jährigen Frau aus Schmallenberg.

Ratgeber der Polizei

Die Polizei rät:

- Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichstdicht am Körper.

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper.

- Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen.

- Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt.

- Sperren Sie im Fall eines Diebstahls sofort Ihre Girokarte (früher als EC-Karte bezeichnet) unter Sperr-Notruf 116 116 und im polizeilichen Meldesystem KUNO für das Lastschriftenverfahren.

Hinweise richten an die Polizeiwache in Schmallenberg unter 02974 - 90 200.

