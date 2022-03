Hilfe für Ukraine Taxifahrer aus Eslohe bringen Hilfsgüter an die Grenze

Eslohe. Auch in Eslohe wird jetzt eine Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine organisiert. Das ist geplant - und so können Sie helfen.

Spontan organisieren Raphael Ksienzyk-Rehbein und Michaela Wälter einen Hilfstransport zur polnisch-ukrainischen Grenze. Die Idee kam von der Tattoo-Studiokette „Lebenslänglich“ in Münster, die ein Bekannter von Ksienzyk leitet. Er selbst leitet das Esloher Studio. Viele Tattoo-Künstler kommen aus Osteuropa und der Ukraine. Weil er aber Fahrzeuge zum Transport braucht, fragte er Michaela Wälter von Taxi Fabri. Die sagte für zwei Wagen zu.

Innerhalb von 24 Stunden hatte der Spendenaufruf in den sozialen Medien allein bei Fabri zehntausend Menschen erreicht. „Wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt“, sagt Wälter. In der Taxizentrale stapeln sich die ersten Kartons. Gerade kommt ein Ehepaar, und bringt Windeln, Damen-Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel, Kleidung, Schuhe. Die Hilfsbereitschaft ist groß.

Unternehmer bieten Lastwagen an

Sechs Fahrer von Fabri, die sonst Nachtschicht fahren, haben sich bereit erklärt, mitzufahren. Ein weiteres Fahrzeug stellt die Firma Kersting zur Verfügung. Viele Unternehmer haben sich schon bei Wälter gemeldet, um sogar Lkw und sonstige Hilfsmittel anzubieten. „Wir müssen sehen, was zusammenkommt. Vielleicht brauchen wir dann doch einen Lastwagen“, überlegt sie: „Es sind schon einige Sachspenden angekommen. Geldspenden wurden uns unbürokratisch übergeben. Wir können ja keine Spendenquittungen ausstellen. Davon wir haben wir schon Lebensmittel, palettenweise Mineralwasser, Flüssigseife etc. gekauft.“

Sollten sich größere Mengen Sachspenden anhäufen, muss auf andere Lagerkapazitäten ausweichen. Und auch die sind schon organisiert. Da hat sich ein Unternehmer sofort gemeldet. Gemeldet hat sich auch schon ein Hotel, dass Lebensmittel spendet. Die Esloher Apotheken sammeln freiverkäufliche Medikamente. „Es haben sich schon einige Leute bei mir gemeldet, die sich als Fahrer anbieten oder am Wochenende helfen, die Spenden zu sortieren“, berichtet Wälter weiter. Fahren wollen die Esloher Sonntagabend zwischen 23 Uhr und Mitternacht von Münster aus, um mit der dortigen Sammelaktion gemeinsam zu fahren.

Das wird benötigt

Wer noch spenden möchte, kann das nach vorherigem Anruf bei Taxi Fabri tun, 02973 / 81414. Gesucht wird alles, was die Menschen brauchen: Decken, Schlafsäcke, Isomatten, warme Kleidung, Hygieneartikel, Babynahrung, Windeln, Konserven, Taschenlampen, Medikamente, Verbandsmaterial etc.

