Jetzt ist endlich offiziell, was bereits seit einigen Jahren Bestand hatte: Der Teilstandort Bad Fredeburg der Hauptschule Schmallenberg, die inzwischen nicht mehr Christine-Koch-Schule sondern Schule am Wilzenberg heißt, wird aufgehoben. Das entschied der Rat der Stadt Schmallenberg in seiner letzten Sitzung vor der Neuformierung.

Bereits 2007 sei beschlossen worden, die Gemeinschaftshauptschule Schmallenberg-Bad Fredeburg zum Sommer 2008 aufzulösen und alle Schüler in die Schmallenberger Gemeinschaftshauptschule zu übernehmen. Im Winter wurde jedoch entschieden, zumindest die Hauptschulklassen 9 und 10 weiterhin in Bad Fredeburg zu unterrichten.

Akademie Bad Fredeburg suchte Ausweichmöglichkeiten

Aufgrund von Baumaßnahmen kamen die neunten Klassen in den Schuljahren 2010/11 und 2011/12 bereits nach Schmallenberg. Weil die Akademie Bad Fredeburg im Sommer 2013 Ausweichmöglichkeiten aufgrund von Baumaßnahmen suchte, nutzte sie den Pavillon des Schulzentrums, weshalb auch der Jahrgang 10 der Hauptschule nach Schmallenberg kam.

Bis auf eine kurzzeitige Ausnahme im Jahr 2014, als wegen eines Unwetterschadens am Schmallenberger Hauptschulgebäude einige Klassen noch einmal nach Bad Fredeburg mussten, wird am Hauptschulstandort Bad Fredeburg nicht mehr unterrichtet. Der Pavillon wird inzwischen von der Tagesgruppe, dem Jugendtreff und für die Übermittagsbetreuung der Realschule genutzt.

Zum Vergleich: Im Beschlussjahr 2007 hatte die Hauptschule noch 612 Schülerinnen und Schüler, laut aktueller Statistik sind es in diesem Jahr nur noch 377.