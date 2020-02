Die Deutsche Telekom baut das Netz in der heimischen Region aus. In Meschede hat sie neue Standorte errichtet.

Mobilfunk Telekom baut Standorte in Meschede neu - besserer Empfang

Meschede. Die Deutsche Telekom hat zwei neue Standorte in Meschede aufgebaut. Die Mobilfunk-Abdeckung in der Fläche soll damit verbessert werden.

Die Deutsche Telekom baut die Mobilfunk-Versorgung im Hochsauerlandkreis aus. Das Unternehmen hat dafür drei Standorte neu gebaut und zwei mit LTE erweitert. Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in den Gebäuden verbessert sich. Die neuen Standorte befinden sich in Brilon (2), Marsberg und Meschede (2).

Die Deutsche Telekom betreibt im Hochsauerlandkreis jetzt 166 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liegt nach eigenen Angaben bei rund 97 Prozent. Bis 2022 sollen weitere 11 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 32 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant.

Zukünftiges 5G-Netz

Darüber hinaus sollen an bundesweit mehr als 10.000 weiteren Standorten die Kapazitäten für Kunden durch Erweiterungsmaßnahmen gesteigert werden. Der LTE-Ausbau ist auch deshalb wichtig, weil alle Standorte im zukünftigen 5G-Netz genutzt werden.