„Tenöre4you“ laden zum Mitsingkonzert in Eslohe ein

Bereits seit mehr als zehn Jahren entwickeln und präsentieren die „Tenöre4you“ ihr Gala-Konzertprogramm in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland. Anfang des neuen Jahres kommen sie zum Mitsingkonzert nach Eslohe.

Aufgrund des großen Erfolges im vergangenen Jahr geben die „Tenöre4you“ in einigen ausgewählten Orten erneut ihre beliebten „Mitsingkonzerte“ - und dazu zählt auch Eslohe. Am Samstag, 11. Januar, werden Toni Di Napoli und Pietro Pato in der Evangelischen Kirche zu Gast sein. Die beiden Künstler laden alle Besucher, die Freude am Singen haben, zu einem Konzert mit Liedern ein, die jeder kennt.

Die „Tenöre4you“ arbeiteten bereits auf großen Bühnen gemeinsam mit Künstlern wie Helmut Lotti, Kim Fisher, Tom Gaebel, Sandy Mölling, Anita & Alexandra Hofmann sowie dem Filmorchester Babelsberg. Das Programm in Eslohe verspricht eine Mischung von ausgelassener Fröhlichkeit und befreitem Singen, in dem Künstler und Publikum zu einem Chor verschmelzen.

Gleichzeitig präsentieren die „Tenöre4you“ in diesem Konzert einige Lieder in Pop-Klassik-Mischung mit Live-Gesang in italienischem Gesangsstil.

Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Karten für den Abend gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen in Eslohe: Evangelische Kirchengemeinde, Volksbank Eslohe und Tintenfass an der Hauptstraße 67. Karten gibt es außerdem in Schmallenberg bei „Wort Reich-Lesen & Mehr“ sowie in Meschede in der Bücherstube Eva Linhoff. Außerdem können Tickets online unter www.tenoere4you.de oder unter www.eventim.de bestellt werden. Karten kosten im Vorverkauf 19,50 Euro und an der Abendkasse 21 Euro.

Sechs Freikarten zu gewinnen

Unsere Zeitung verlost drei mal zwei Karten. Senden Sie einfach eine Mail mit dem Betreff „Tenöre4you“ und ihrem Namen an gewinnspiel-meschede@westfalenpost.de. Einsendeschluss ist am kommenden Montag, 16. Dezember, um 11 Uhr.