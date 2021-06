In der Masterclass haben Jugendliche eine Woche lang die Möglichkeit, eigene Designs zu entwerfen und zu verwirklichen.

Textile 2021 Textile-Masterclass: Renommierte Designer in Schmallenberg

Schmallenberg. Im Rahmen der Textile 2021 kommen Designerinnen für Workshops nach Schmallenberg. Wie und bis wann sich Interessierte bewerben können.

Wer möchte das nicht? Sich einmal eine ganze Woche lang auf die Welt des Modedesigns einlassen, eigene Designs entwerfen, verwirklichen und präsentieren. Junge Menschen von 12 bis 25 Jahren haben ab dem 26. bis zum 30. Juli die Gelegenheit, genau das im Atelier der Jugendkunstschule kunsthaus alte mühle zu tun.

Im Rahmen des Festivals für textile Kunst „Die Textile 2021“ leitet ein professionelles Team dazu an, an der Entstehung von Kleidung und Kollektionen mitzuwirken sowie eigene Entwürfe zu entwickeln und umzusetzen. Die von der LWL-Kulturstiftung geförderte Masterclass wird von den Modedesignerinnen Maria Silies und Beatrix Landsbek vom USE-LESS Zentrum für nachhaltige Designstrategien der Hochschule Hannover geleitet, als Projektassistenz ergänzt Jule Sinn das Team.

Keine Konkurrenzgedanken

Die Entwicklung der Masterclass in Schmallenberg ließ sich durch das Fernsehformat von und mit Guido Maria Kretschmer inspirieren, lässt den Konkurrenzgedanken aber ganz hinter sich. Vielmehr möchte das Team jungen Menschen einen anregenden Rahmen bieten, um mit unterschiedlichen Materialien in Berührung zu kommen, individuelle Moodboards als Grundlage ihrer Mode zu entwickeln und anschließend an den Modepuppen das Besondere entstehen zu lassen.

Ein Ausgangspunkt ist das Bewusstsein für die Begrenztheit von Ressourcen und deren kreative Um-Nutzung durch Redesign. Zum Abschluss werden alle Kreationen gemeinsam in der Masterclass 2021 inszeniert. Die Teilnehmer gewinnen in der Woche neue Erkenntnisse und Praxiserfahrung in den Bereichen Modedesign, Kreativität und Nachhaltigkeit und bekommen zudem Einblicke in das Modedesignstudium.

Anmeldephase hat begonnen

Die Anmeldephase hat begonnen und Interessierte werden gebeten, sich bis zum 23. Juni 2021 mit einem Motivationsschreiben zu bewerben, in dem kurz beschrieben wird, warum sie an dem Modeprojekt teilnehmen möchten.

Die Masterclass ist ein kostenfreies Angebot und findet in den Sommerferien von Montag, 26., bis Freitag, 30. Juli, täglich von 10 bis 17 Uhr in den Räumen der Jugendkunstschule kunsthaus alte mühle e.V., Kutscherweg 1, in Schmallenberg statt. Bei Bedarf werden kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.

Die Masterclass wird im Rahmen der „Textile 2021 – Festival für textile Kunst“ vom Kulturbüro der Stadt Schmallenberg veranstaltet. Alle Informationen zum kompletten Festivalprogramm sind am Infopunkt in der Oststraße 3a in Schmallenberg, im Programmheft und online auf www.die-textile-schmallenberg.de zu finden. Das Gesamtfestival wird unter andere vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Projekt LandKULTUR, der LWL-Kulturstiftung und dem Hochsauerlandkreis gefördert.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland