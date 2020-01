„The Biggest Loser“: Schmallenberger (56) überrascht Trainer

Bei der SAT1-Abnehmshow „The Biggest Loser“ überraschte Kandidat Werner Baumeister aus Wormbach jetzt seine Konkurrenten: Der 56-Jährige, der in der Woche zuvor ganze 6,4 Kilogramm verloren hatte, raste bei der Wochen-Challenge über einen wackligen Wassersteg, bevor er erst auf der letzten Fläche ins Wasser fiel. Der Wormbacher dazu: „Ich war stolz darauf, als alle verwundert waren, wie ich da drüber gerannt bin. Die sollen mal gucken.“

Sowohl Coach Ramin Abtin als auch die Kandidaten waren begeistert. Am Ende nützte der Einsatz aber nichts: Zwei andere Kandidatinnen gewannen die Challenge und sicherten sich somit einen Bonus von 800 Gramm pro Person für das Abschluss-Wiegen. Trotzdem bleibt der Wormbacher weiter bei „The Biggest Loser“ im Rennen. Er hat insgesamt 2,7 Kilogramm abgenommen. Das reichte zwar zum Weiterkommen, zufrieden war der 56-Jährige damit aber nicht.

Konfrontation mit dem Spiegelbild

Werner überraschte die Teilnehmer und Trainer mit seiner Leistung bei der Challenge Foto: Sat1

Für die Kandidaten der zwölften Staffel der Abnehmsendung ging es im Anschluss in einen verspiegelten Raum: Den „Raum der Wahrheit“ - in dem sie sich selbst von allen Seiten betrachten sollten und sich mit ihrem „alten Ich“ konfrontieren mussten.

Coach Ramin Abtin dazu: „Mit dem ‘Raum der Wahrheit’ möchten wir auf gar keinen Fall jemanden vorführen. Im Gegenteil, wir möchten ihnen vor Augen halten, wie die Realität im aktuellen Zustand aussieht. Viele verschließen die Augen vor der Wahrheit und verdrängen die Realität.“

Auch Werner Baumeister musste sich seinem Spiegelbild stellen: „Ich sehe, dass ich noch zu dick bin. Das muss weg. Das ist zu viel.“

Um das Ziel zu erreichen hilft Sport. Daher absolvierten die Teilnehmer im Anschluss eine Trainingseinheit. „Es ist wichtig, dass die Kandidaten lernen, dass sie durch den Sport den Frust rauslassen. Nicht durch das Essen“, so Coach-Neuzugang Petra Arvela.

Werner kämpft weiter im Team Abtin

Für alle Kandidaten ging es am Ende der dritten Folge wieder auf die Waage. Sein Wochen-Ergebnis: Der Inhaber von Werner’s Top Snack aus Schmallenberg hat 2,7 Kilogramm abgenommen und sein Gewicht somit auf 132,4 Kilogramm reduziert. „Ich war eigentlich enttäuscht. Ich habe mir echt drei Kilo gewünscht, weil ich alles getan habe, was ich tun konnte.“ Gereicht hat das Ergebnis für ihn trotzdem: Unter der gelben Linie - sie bedeutet das Ausscheiden aus der Show -rutschen zwei andere Kandidaten.

„Alle haben bewiesen, dass sie alleine kämpfen und sich durchbeißen können. Am Ende kann nur einer ‚The Biggest Loser‘ werden und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gewinnen. Auf dem Weg dorthin ist es alleine verdammt schwer. Deshalb ist es an der Zeit, dass wir Teams bilden“, erläuterte Dr. Christine Theiss. Werner gehört ab sofort gemeinsam mit sieben weiteren Kandidaten zum Team Ramin Abtin. Wie der Gastronom aus Schmallenberg und sein Team die nächste Challenge und die Waage meistern, sehen die Zuschauer am Sonntag, 26. Januar, um 17.30 Uhr in SAT.1.