In der Komödie in drei Akten ging es um zwei Ehepaare, die sich auf der Yacht des einen Ehepaares trafen, um über eine neue Geschäftsidee im Betrieb der Dillmann-Gurken zu verhandeln.

Ehrenamt Theater in Fleckenberg: Ein Fazit nach vier Aufführungen

Fleckenberg Der Theaterverein Aurora Fleckenberg hat das Stück „Sturm im Gurkenglas“ bei drei Aufführungen plus Generalprobe gezeigt. Ein Fazit.

Der Theaterverein Aurora Fleckenberg konnte am vergangenen Wochenende erfolgreich die letzte der vier Aufführungen dieses Jahres spielen. Neben einer Generalprobe konnten drei Aufführungen durchgeführt werden.

Insgesamt ist der Verein mehr als zufrieden mit der Teilnahme. In der vergangenen Aufführung am Sonntagabend kamen mehr als 300 Zuschauer, um sich die Komödie „Sturm im Gurkenglas“ anzusehen. Auch die vorherigen Veranstaltungen waren ähnlich gut besucht.

Lesen Sie auch:

In der Komödie in drei Akten von Andreas Wening ging es um zwei Ehepaare, die sich auf der Yacht des einen Ehepaares trafen, um über eine neue Geschäftsidee im Betrieb der Dillmann-Gurken zu verhandeln. Dabei passierte viel Unvorhergesehenes und Witziges, welches die insgesamt 14 Schauspieler mit Wortwitz und einigen rasanten Showeinlagen zum Besten gaben.

In der vergangenen Aufführung kamen mehr als 300 Zuschauer, um sich die Komödie „Sturm im Gurkenglas“ anzusehen. Auch die vorherigen Veranstaltungen waren ähnlich gut besucht. Foto: Florian Birlenbach / WP

Hinter der Bühne versammelten sich die Helfer für Ton, Licht, Vorhang oder Maske, um für die richtige Ausgangslage der Schauspieler zu sorgen, während hinter der Theke weitere Mitglieder des Vereins für die benötigte Erfrischung der Besucher während der Veranstaltungen sorgten. So konnte zu Beginn des Stückes mit Sekt angestoßen werden und anschließend in den Pausen mit dem traditionellen Essen des Stücks - einer Bockwurst mit Kartoffelsalat - weitere Grundlage geschaffen werden. Auch die Gurken des Protagonisten konnten währenddessen selbstverständlich probiert werden.

Zu wenige Stellen für alle Interessierten

Siggi Hochstein in seiner Funktion als Regieführer war mit der gesamten Vorstellung der Schauspieler sehr zufrieden. Zu den schwersten Aufgaben gehöre es, das passende Stück zu finden. Doch durch die Hilfe von den Mitgliedern schafften sie dies vortrefflich, sodass sich die Schauspieler direkt in ihre Rollen verliebten. Gegen Ende gab es teilweise sogar zu wenige Stellen für alle Interessierten. Er hofft, auch im nächsten Jahr wieder viele Besucher in der Schützenhalle Fleckenberg begrüßen zu dürfen.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland