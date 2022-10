Therapeuten der Bildungsakademie müssen viel ertragen

Bestwig. Die Bildungsakademie für Therapieberufe in Bestwig hat 57 Absolventinnen und Absolventen entlassen. Sie mussten viel ertragen.

Die Bildungsakademie für Therapieberufe in Bestwig hat jetzt 57 Absolventinnen und Absolventen entlassen: 18 Ergo- und 39 Physiotherapeutinnen und -therapeuten haben ihre Urkunden erhalten. Erstmals fand die Abschlussfeier in den eigenen Räumen der Bildungsakademie im Schulzentrum Bestwig statt. Selten haben Lehrgänge so viel ertragen müssen, wie diese: „Sie haben Corona gemeistert, Sie sind mit uns durch die manchmal etwas ruckeligen ersten Phasen der Zweizügigkeit gegangen. Sie sind mit und umgezogen und haben all das und mehr mit uns ertragen“, betonte Akademieleiter Andreas Pfläging bei der Abschlussfeier und richtete seinen aufrichtigen Dank an die jungen Männer und Frauen.

Staatliche Anerkennung in der Ergotherapie

Über die staatliche Anerkennung in der Ergotherapie können sich freuen: aus Arnsberg: Eva Michael, Josefina Schroller, Wanessa Smyczyk; aus Bestwig: Sebnem Ayhan; aus Brilon: Jil Aßhauer; aus Ense: Michelle Fisahn; aus Eslohe: Lisa Schäfers; aus Hemer: Johanna Katharina Wessel; aus Medebach: Rebecca Garrido Macias; aus Meschede: Elena Hunsmann; aus Möhnesee: Michelle Gosmann; aus Olsberg: Agnieszka Bienias, Rebecca Deimel; aus Warstein: Theresa Döben, Lisa-Marie Geppert; aus Wickede (Ruhr): Yasmin Ould Touhami; aus Willingen: Amy Justine Ising; aus Winterberg: Lara Schäfer. Lehrgangsbeste bei den Ergotherapeuten sind Amy Justine Ising (Kurs A) und Wanessa Smyczyk (Kurs B).

Staatliche Anerkennung in der Physiotherapie

Über die staatliche Anerkennung in der Physiotherapie können sich freuen: aus Arnsberg: Paul Böhm, Fabian Franz, Jorge Hernandez, Nicole Kehl, Sina Wolf, Elisa Wolf-Winterscheid; aus Bad Berleburg: Celina Beitzel, Celine Knebel; aus Balve: Katharina Bemmann, Franziska Hagen; aus Bestwig: Lena Kersting; aus Brilon: Ann-Sophie Hegener, Sabine Moor, Marie Strohmenger; aus Diemelsee: Naima Hillebrand; aus Eslohe: Maria Bischopink; aus Hallenberg: Vivian Rötz; aus Hemer: Lara Schmitz; aus Kirchhundem: Melina Schöttes; aus Lennestadt: Svea Hessmann; aus Marsberg: Jutta Lachenit.

Aus Meschede: Maria Derksen, Katharina Koch; aus Olsberg: Sophie Becker, Luca Noah Ebbesmeier; aus Pfaffen-Schwabenheim: Stine Hofmann; aus Rüthen: Hanna Hartwig; aus Schmallenberg: Marlene Bruch, Timo Gomes Ascenso, Felix Meier, Hanna Meier, Carina Schneider, Gregor Schütte, Fabian Streuer, Verena Vetter; aus Sundern: Laetitia Arcidiacone; aus Warstein: Silvana Teutenberg; aus Winterberg: Tamara Brinkmann, Carolin Welschhoff. Lehrgangsbeste bei den Physiotherapeuten: Sophie Becker (Kurs A) und Hanna Meier (Kurs B).

