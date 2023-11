Tiefbauarbeiten starten: Glasfasernetz für knapp 10.000 Haushalte

Die Deutsche Glasfaser startet die Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Meschede, hier im Birmecker Weg in Wehrstapel.

Meschede. Jetzt auch die Deutsche Glasfaser mit ihrem Ausbau im Stadtgebiet Meschede begonnen. Der Auftakt erfolgte in Wehrstapel. Wie es weiter geht.

Die Deutsche Glasfaser hat am Mittwoch die Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Meschede im Birmecker Weg in Wehrstapel gestartet. Seit Ende Oktober finden die ersten Hausbegehungen mit dem beauftragten Baupartner Insyte statt, um die Verlegung der Glasfaserleitungen auf den Grundstücken zu planen.

Nacheinander ausbauen

Der Glasfaserausbau in Meschede umfasst die Bereiche Freienohl, Meschede, Eversberg, Wennemen, Wehrstapel, Grevenstein, Berge, Calle, Wallen, Heinrichsthal-Wehrstapel, Mittelberge, Olpe, Remblinghausen und Visbeck. Die Kolonnen des Baupartners Insyte werden die einzelnen Ortsteile nacheinander ausbauen. Über eine Ausbaureihenfolge und die aktuellen Fortschritte, wird Deutsche Glasfaser die Bürgerinnen und Bürger regelmäßig informieren.

Im Anschluss an die Tiefbauarbeiten werden die Gehwege und Straßen provisorisch verschlossen, etwa mit Pflastersteinen oder Kies. So können im späteren Bauprozess die Leitungen beim Bau der Hausanschlüsse schnell erneut geöffnet werden. Zum Ende der Bauarbeiten werden die Gehwege und Straßen endgültig und ordnungsgemäß wiederhergestellt.

Fast 10.000 Haushalte

Bei einer Schlussbegehung wird der Zustand all dieser Oberflächen von der Stadt geprüft. So entsteht in Meschede ein Glasfasernetz, das insgesamt etwa 9830 Haushalte versorgen kann. Die Tiefbauarbeiten finden in enger Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und dem Baupartner sowie Deutsche Glasfaser statt.

Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Anwohnerinnen und Anwohner der jeweiligen Straße so früh wie möglich über die Arbeiten informiert. Eine entsprechende Mitteilung finden sie per Posteinwurf in ihrem Briefkasten.

Das Team im Servicepunkt von Deutsche Glasfaser in der Warsteiner Str. 6, Meschede steht für alle Fragen zum Bau sowie für weitere Anliegen zur Verfügung. Der Servicepunkt hat freitags von 9 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr geöffnet. In der Zeit vom 18. Dezember bis zum 12. Januar gehen die Servicepunkte von Deutsche Glasfaser in die Winterpause.

