Tierischer Einsatz für Feuerwehren am Hennesee bei Meschede

Mielinghausen. Die Feuerwehren aus Meschede und Remblinghausen hatten einen Einsatz am Vorbecken des Hennesees.

Die Feuerwehr ist zu einem Einsatz an den Hennesee ausgerückt. Der Einsatzort war das Vorbecken bei Mielinghausen.

Im Überlauftrichter vom Vorbecken in die Talsperre war am Dienstag, 14. März, gegen 17.30 Uhr ein Kormoran entdeckt worden. Freiwillige der Feuerwehr vom Löschzug Meschede und von der Löschgruppe Remblinghausen rückten aus. Schon in der Vergangenheit hatte es hier Einsätze gegeben, bei denen Vögel in den Trichter gelangt waren. Helfen konnte die Feuerwehr allerdings in diesem Fall nicht: Der Kormoran konnte nicht gerettet werden.

