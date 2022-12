Tipps für den HSK: Junger Chor, Adventsweg und Konzerte

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für das Hochsauerland rund um das Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Für Christen ist es die Zeit für Besinnlichkeit, eine Zeit, die mit der Familie und mit Freunden verbracht wird. Um euch ein wenig darauf einzustimmen, habe ich euch paar Angebote rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg rausgesucht.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki gibt Tipps rund ums Wochenende. Foto: Privat

An diesem Wochenende ist endlich Weihnachten. Das bedeutet für mich, Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden zu verbringen. Genießt einfach die besinnliche Zeit, das gute Essen, ruht euch aus und spielt ein paar Spiele zu Hause.

Ab Montag könnt ihr dann wieder abrocken: Das Habbels in Schmallenberg bringt Rock Cover auf die Bühne um 20 Uhr. In Meschede gibt es das The Cure & Red-Hot-Chili-Peppers-Tribute am Dienstag, 27. Dezember, 19. Uhr, Stadthalle Meschede.

Viel Spaß für wenig Geld

Vor den Feiertagen bietet es sich an nach Arpe zu fahren, für ein wenig Bewegung an der frischen Luft. Der Adventsweg ist ein Rundweg, der an verschiedenen Stationen vorbeiführt. Hier können zum Beispiel Gedichte gelesen oder Lieder gesungen werden. An der Dorfhalle zeigt eine Karte den Wegverlauf. Adventsweg in Arpe, 2 Kilometer lang, Start: Dorfhalle Arpe, Arpe 24, 57392 Arpe, u.a. am 24.12.2022

Im Rampenlicht

Weihnachtliche Töne und bekannte Melodien zeigt der Junge Chor Eslohe und stimmt damit auf das Fest ein. Der Chor mit rund 40 Sängern und Sängerinnen bietet ein 90-minütiges Programm unter der Leitung von Michael Nathen. Die Konzerte finden am 22. und 23.12.22 jeweils um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Eslohe statt. Einlass: 18.45 Uhr. Tickets gibt es im Laden „Select Interieur & Lifestyle“ Eslohe unter 02973/4979534

Für die Kleinen

Wie wäre es mit einem gemeinsamen Krippenbesuch zu Weihnachten? Beim „Warten auf das Christkind“ am 24. Dezember wird eine Krippe neben der St. Hubertus Kirche in Eslohe Kückelheim von Kindern aufgebaut. Diese ist frei zugänglich und kann bis ins neue Jahr hinein besichtigt werden. Eine weitere Outdoor-Krippe befindet sich in Oberkirchen, aufgebaut von der Familie Schauerte. Frei zugänglich und kostenlos, Kückelheim: St. Hubertus Kirche, Franziskusstraße, 59889 Eslohe. Oberkirchen: Zimmerei Schauerte, Lüttmecke 4, 57392 Schmallenberg

Das Sporthighlight der Woche

Wer als Familie an den Feiertagen fernab der vielen Schlemmerei Zeit an der frischen Luft verbringen und etwas erleben möchte, ist am Aventura-Spielberg in Medebach genau richtig. Auf einer Länge von 160 Metern und 32 Höhenmetern lädt Europas längstes Spielgerät zum Spielen und Klettern ein.

Aventura-Spielberg, oberhalb des Center-Parcs-Parks in Medebach, ganztägig und ganzjährig geöffnet, die Nutzung ist kostenlos.

Mal was anderes

Unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ gibt es dieses Jahr wieder eine weihnachtliche Lichteraktion an der Oldtimerhalle in Hallenberg. Die mit Lichterketten geschmückten Oldtimer- Fahrzeuge bringen Freude und Licht auf die Straßen. Hallenberger Oldtimer-Weihnachtskonvoi, 23.12.2022, 18 bis 20 Uhr, Weiferweg 15, 59969 Hallenberg

