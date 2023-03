Tipps für den HSK: Staudamm-Führung, Mountainbike, Konzert

Meschede. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Und schon neigt sich der März dem Ende zu, langsam wird es grün im heimischen Sauerland. Auf dem Rad, am Staudamm, musikalisch und kulinarisch – dieses Wochenende könnt ihr unsere Region rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg in vielerlei Hinsicht entdecken. Hier sind meine Tipps für euch.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den HSK. Foto: Privat

Ab ins Grüne. Wie wäre es mit ein bisschen Mountain-Biking am Wochenende? Auf einer Tour mit dem Bike Guide Florian Henkel fahrt ihr über schöne Wege entlang des Grenzweges am Rothaarsteig. Zwischen Jagdhaus und Schanze kommt ihr an der Hängebrücke bei Kühhude, an Waldskulpturen und am Kyrillpfad vorbei. Danach könnt ihr gemeinsam einkehren und die Tour Revue passieren.

Geführte MTB-Tour „Rothaarsteigrunde“, u. a. Samstag, 1. April, 9.30 Uhr, Paul-Falke-Platz 6, 57392 Schmallenberg, Kosten: 35 Euro, mit Schmallenberger Sauerland Card 15 Euro, mit Anmeldung, die Tour wird individuell nach Schwierigkeit angepasst, Dauer 3 bis 6 Stunden, bequeme Kleidung, Helm und festes Schuhwerk mitbringen, zusammen mit einem Mountainbike. Weitere Infos: www.bikenjoy-hochsauerland.de

Viel Spaß für wenig Geld

Habt ihr bereits an einer Staudamm-Führung mitgemacht? Schaut euch die Technik dahinter an und seht, wie Talsperren funktionieren. Am Hennesee bei Meschede könnt ihr allerlei Neues entdecken und euer Wissen erweitern. „Staudammführung Hennesee“, u. a. Samstag, 1. April, 10 bis 12 Uhr, Am Hennesee 6, 59872 Meschede, Kosten: 3 Euro, Kinder ab 10 Jahren frei, mit Anmeldung an der Tourist-Information in Meschede, Tel.: 0291-9022443, www.hennesee-sauerland.de/freizeitmoeglichkeiten/freizeit/fuehrungen/staudammfuehrung

Im Rampenlicht

Zum Geburtstag gibt es etwas auf die Ohren. Die Sauerlandkapelle Bracht-Wormbach feiert ihren 100 Geburtstag. Das ganze Wochenende gibt es dazu Programm, freitags mit dem Jubiläumskonzert und „Mix2Sound“, samstags mit musikalischen Beiträgen der Gastvereine sowie Party, und sonntags Frühshoppen mit anschließender Musik von „Hölter Jonge“. „100 Jahre - Sauerlandkapelle Bracht-Wormbach“, 31. März: 19 Uhr, 1. April: 13.30 Uhr, 2. April: 11 Uhr, Hawerlandhalle Wormbach, Auf´m Bruch 2, 57392 Wormbach, kostenfrei, www.sauerlandkapelle.de

Für die Kleinen

Ein großes Abenteuer für die Kleinen. Die aus dem KIKA bekannten, neugierigen und etwas tollpatschigen Brüder „Jan & Henry“ lösen auf der Bühne ein spannendes Rätsel. Erlebt die Erdmännchen mit ihrer musikalischen Bühnenshow. Das „Lichtermeer Ensemble“, bestehend aus Menschen und Puppen, bringt euch lustige und spannende Geschichten auf die Bühne. „Jan & Henry - Die große Bühnenshow“, Samstag, 1. April, 15 Uhr, Sauerland-Theater, Feauxweg 9, 59821 Arnsberg, Tickets u. a. unter www.reservix.de, Preis ab 23 Euro, Kinder ab 20 Euro, www.arnsberg.de/kultur/sauerlandtheater

Das Sporthighlight der Woche

Für viele Mountainbiker aus der Region ist dies eine äußerst gute Nachricht: Der Trailground in Brilon eröffnet an diesem Freitag seine Saison, sodass die Strecken am Wochenende erstmals in diesem Jahr ausgiebig genutzt werden können. Drei Singletrail-Runden zwischen sieben und 17 Kilometern bieten MTB-Freunden jede Menge Fahrspaß – und tolle landschaftliche Impressionen.

Mal was anderes

Schmallenberg riechen, schmecken und erleben, könnt ihr bei der kulinarischen Stadtführung durch den historischen Stadtkern. Auf zwei bis drei Kilometern genießt ihr auf sieben Stationen regionale Spezialitäten der örtlichen Gastronomie. Dazu gibt es Fakten und Anekdoten aus der Kernstadt Schmallenbergs zu hören. „Schmallenberg kulinarisch erleben“, Samstag, 1 April, 10.30 bis 14.00 Uhr, Treffpunkt: Stadthalle Schmallenberg, Paul-Falke-Platz 6, Preis: 79,50 Euro, mit Anmeldung unter www.reisewelt-sauerland.de

