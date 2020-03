Traktor brennt bei Calle - Alarm für die Feuerwehren

Calle. Alarm bei Calle: Ein Traktor stand in Flammen. Er befand sich an einer ungünstigen Stelle - der Einsatz wurde aufwändig.

Wegen eines brennenden Traktors sind am Dienstagnachmittag die Einsatzkräfte alarmiert worden. Auf einem Feld nahe Calle an der Mescheder Straße am Abzweig Schürener Straße stand das Fahrzeug in Flammen.

Schlauchleitung verlegt

Da die Einsatzfahrzeuge den Traktor aufgrund der Lage nicht direkt erreichen konnten, wurde als erste Maßnahme ein Pulverlöscher eingesetzt. Zwischenzeitlich wurde eine Schlauchleitung von der Straße aus über das Feld verlegt. Anschließend konnte der Traktor erst mit Wasser und im weiteren Verlauf mit Schaum abgelöscht werden.

Alarmiert worden war die Feuerwehr gegen 17 Uhr. Im Einsatz waren der Löschzug Freienohl sowie die Löschgruppen Calle, Wallen, Wennemen und die Polizei. Die Einsatzleitung hatte Matthias Knapp.