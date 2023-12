Trecker-Parade der Landwirte: Protest bei Meschede geplant

Hochsauerlandkreis/Meschede Landwirte aus dem HSK haben einen Protest auch in Meschede angekündigt. Sie wollen gegen geplante Kürzungen der Politik demonstrieren.

Der Landwirtschaftliche Kreisverband Hochsauerland hat jetzt auch einen Protest im heimischen Raum angekündigt. Mit einigen Schleppern und vielen Bäuerinnen und Bauern wollen die Landwirte ein Zeichen setzen auf dem Flugplatz in Meschede-Schüren. Dort soll eine Diskussionsveranstaltung stattfinden. Angekündigt sind alle Bundestagsabgeordneten aus dem Hochsauerlandkreis: Friedrich Merz (CDU), Dirk Wiese (SPD) und Carlo Cronenberg (FDP) - die letzten beiden gehören der Ampel-Regierung an, die Kürzungen bei der Bezuschussung von Agrardiesel und ein Ende der Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge anstrebt. Termin ist am Montag, 8. Januar, ab 10.30 Uhr.

Unter dem Eindruck der Demonstration in Berlin

„Noch unter dem Eindruck der letzten Ereignisse – allen voran der großen Demonstration am Montag in Berlin – hoffen wir darauf, dass die Politik sich noch einmal besinnt und die überproportionalen und ungerechtfertigten Kürzungen für die Landwirtschaft im Haushalt 2024 zurücknimmt. Es scheint so, als sei die Unzufriedenheit mit der Regierung überall groß und als hätten die Menschen aufgeatmet, dass sich wenigstens ein Berufsstand so lautstark wehrt“, schreiben Wilhelm Kühn, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes, und Christian Otto, stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes, in der Einladung.

Es scheint so, als sei die Unzufriedenheit mit der Regierung überall groß und als hätten die Menschen aufgeatmet, dass sich wenigstens ein Berufsstand so lautstark wehrt. Wilhelm Kühn und Christian Otto - Landwirtschaftlicher Kreisverband Hochsauerland

Sie verweisen darauf, dass Bauernpräsident Joachim Rukwied in Berlin angekündigt habe, dass nach dem 8. Januar weitere Proteste erfolgen werden, falls die Koalition nicht einlenke. Am 18. Januar entscheidet der Bundestag über den Haushalt. „Die Zeit bis dahin wollen wir nutzen, um den Abgeordneten unsere persönliche Betroffenheit vorzutragen“, so die Vertreter der Landwirtschaft im Hochsauerlandkreis.

Merz gegen Wiese und Cronenberg

Organisation ist der Landwirtschaftliche Kreisverbande Hochsauerland gemeinsam mit dem LsV. Um 10.30 Uhr geht es zum Flugplatz nach Schüren. Offizieller Beginn ist um 11 Uhr. Das Duell der beiden politischen Lage ist wie folgt geplant: Um 11.30 Uhr: Rede und Diskussion mit Friedrich Merz (CDU) sowie um 12 Uhr Rede und Diskussion mit Dirk Wiese (SPD) und Carl-Julius Cronenberg (FDP). Ende der Veranstaltung soll um 13 Uhr sein.

