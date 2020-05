Trotz Corona-Lockerung weiterhin gute Zahlen aus dem HSK

Meschede. Trotz der Lockerung gibt es gute Nachrichten aus der Pressestelle des HSK zu den aktuellen Corona-Zahlen. -auch aus den Pflegeeinrichtungen.

Die Zahlen entwickeln sich im Hochsauerlandkreis weiter positiv. Das meldet der Hochsauerlandkreis in seiner täglichen Pressemeldung zu den Corona-Zahlen Am Dienstag, 12. Mai, 9 Uhr, wurden in der Statistik 553 Genesene und nur noch 26 Erkrankte sowie weiterhin 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion verzeichnet. Von den Erkrankten werden fünf Personen stationär behandelt (eine intensiv). Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt 596.

Positive Entwicklung in den Seniorenheimen in Winterberg und Meschede

In den beiden Pflegeeinrichtungen ist ein Großteil der Betroffenen wieder genesen. Im Haus Waldesruh in Winterberg sind noch drei Bewohner und ein Mitarbeiter erkrankt, im Seniorenzentrum Blickpunkt Meschede drei Bewohner und zwei Mitarbeiter. „Die enge Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen mit dem Kreisgesundheitsamt und die getroffenen Maßnahmen haben zu den positiven Entwicklungen geführt“, so der Kreis in seiner Pressemitteilung. Zuletzt hatte Dr. Peter Kleeschulte, Leiter des Kreisgesundheitsamtes, die Zahlen für unsere Redaktion eingeordnet. Er erklärte, wie wahrscheinlich ein zweiter Lockdown ist.