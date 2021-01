Trotz Corona: Mescheder Unternehmen sind zuversichtlich

Meschede. Die Gewerbesteuer ist der höchste Einnahmeposten der Stadt Meschede. Wie es den heimischen Unternehmen in der Krise geht.

Rund 25 Millionen Euro an Einnahmen aus der Gewerbesteuer erwartet Kämmerer Jürgen Bartholme für den Haushalt 2021- das ist der mit Abstand höchste Einnahmeposten der Stadt.

Trotz Corona: An der Steuerkraft ist abzulesen, dass die Wirtschaft in der Stadt weiter floriert. Steuerkraft und gute Aufträge in der Wirtschaft sorgen wiederum dafür, dass die städtischen Finanzen immer positiver werden. Wie berichtet, wird 2022 dadurch erstmals mit einem Überschuss von 180.000 Euro eine schwarze Zahl im Haushalt erwartet. Zuletzt war das 1994 der Fall.

752 Euro pro Einwohner

Umgerechnet entfallen auf jeden Einwohner in Meschede 752 Euro aus der Gewerbesteuer: Damit belegt Meschede den zweiten Platz der Kommunen im Hochsauerlandkreis. Der Durchschnitt im HSK liegt bei 582 Euro, die Bandbreite reicht von 339 bis 787 Euro.

Im Regierungsbezirk Arnsberg belegt Meschede damit den achten Rang unter 83 Kommunen, landesweit sogar den Platz 36 bei 396 Kommunen. Und auch für 2021 schätzen die Unternehmen ihre Aussichten gut ein.

Die Stadt hat eine eigene Konjunkturumfrage unter 34 Betrieben durchgeführt, die 67 Prozent des Gewerbesteuer-Aufkommens ausmachen. 21 haben geantwortet: „Die Unternehmen sind noch gut aufgestellt“, sagt der Kämmerer. 71,4 Prozent schätzen ihre wirtschaftliche Lage als gut, der Rest als zufriedenstellend ein – niemand sagt, sie sei schlecht.

Fast 86 Prozent glauben, ihre Entwicklung bleibe in diesem Jahr gleich, fast 10 Prozent erwarten sogar eine noch bessere Lage. Nur 4,8 Prozent befürchten Verschlechterungen. Knapp 62 Prozent stellen gleichbleibende Gewerbesteuerzahlungen für 2021 in Aussicht, fast 10 Prozent höhere, 19 Prozent rechnen mit niedrigeren. Ob sie von Corona betroffen seien? Jeweils 47,6 Prozent verneinen bzw. bejahen das. Im Rathaus sieht man die guten Wirtschaftsnachrichten als Auftrag, die bestehenden Gewerbe- und Industriegebiete zu fördern – um Arbeitsplätze zu sichern und dort neue zu schaffen.