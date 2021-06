Trotz Corona sinkt Arbeitslosigkeit im Hochsauerlandkreis

Meschede. Weniger Arbeitslose im Mai trotz Corona: Die Zahlen für den Hochsauerlandkreis liegen vor. Die Behörde gibt sich optimistisch.

Trotz Corona ist die Zahl der Arbeitslosen im Hochsauerlandkreis im Mai gesunken. Die Quote beträgt 4,3 Prozent. In Meschede, Eslohe und Bestwig liegt sie bei 3,9 Prozent, in Schmallenberg bei 3,2 Prozent - der zweitgeringste Wert in der Region.

„Angesichts der Anfang Mai noch geltenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens hat sich der Mai saisonüblich entwickelt“, erläutert Oliver Schmale, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Meschede-Soest die aktuellen Zahlen. „Der für diese Zeit übliche Rückgang der Arbeitslosigkeit macht noch einmal deutlich, wie robust der Arbeitsmarkt in unserer Region ist. Ich bin zuversichtlich, dass bei weiteren Impffortschritten und durch die Öffnung der Gastronomie in den vergangenen Tagen auch die Konjunktur weiter anziehen wird.“

Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Mai 2021 gesunken. Insgesamt waren 6425 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 118 Personen oder 1,8 Prozent weniger.

m Vergleich zum Mai des Vorjahres sinkt die Zahl der Arbeitslosen um 738 Personen bzw. 10,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Mai 4,3 Prozent (April: 4,4 Prozent). Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,8 Prozent (-0,5 Prozentpunkte).

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung – SGB III

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2811 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 107 Personen bzw. 3,7 Prozent verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Verringerung um 515 Personen oder 15,5 Prozent.

Entwicklung in der Grundsicherung – SGB II

In der Grundsicherung sind 11 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 223 weniger als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Vormonat entspricht dies 0,3 Prozent weniger bzw. 5,8 Prozent weniger zum Vorjahr. Insgesamt sind es 3614 Personen und damit 56,2 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

599 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 3 junge Arbeitslose mehr und im Vorjahresvergleich 159 arbeitslose junge Menschen weniger. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf plus 0,5 Prozent zum Vormonat bzw. minus 21,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 40 Personen oder 1,7 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 102 Arbeitslose weniger (-4,1 Prozent). Insgesamt sind 2382 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Vergleich zum April gesunken. 2767 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 82,6 Prozent (2285 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 38 Langzeitarbeitslose weniger. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 453 Personen.

Stellenangebote

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 476 Stellen gemeldet (-72 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2664 offene Stellen, 46 weniger als im Vormonat und 278 mehr als im Vorjahresmonat.

Kurzarbeit

Angezeigte Kurzarbeit:Mit aktuellstem Datenstand für April 2021 sind im Agenturbezirk Meschede-Soest insgesamt 98 Anzeigen auf Kurzarbeit (alle Anspruchsgrundlagen) für rund 1637 Personen eingegangen, das ist 1 Anzeige weniger als im Monat zuvor. Tatsächlich realisierte Kurzarbeit: Nun stehen den Agenturen für Arbeit Daten über die tatsächlich erfolgte Kurzarbeit im November 2020 zur Verfügung. In dem Monat lag der Arbeitsausfall für Personen in Kurzarbeit bei durchschnittlich 39,4 Prozent. Im November 2020 haben im Agenturbezirk Meschede-Soest insgesamt 1959 Betriebe für 17.199 Personen Kurzarbeitergeld beantragt. Das waren 2055 Kurzarbeiter mehr als im Monat zuvor.

