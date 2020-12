Trotz Coronakrise: Neues Geschäft in Bestwig eröffnet

Bestwig In Bestwig hat ein neuer Laden eröffnet: Ein Ehepaar nutzte die Chance, die sich durch einen Leerstand ergeben hatte.

Die Eheleute Ömer und Betül Öz haben sich ihren Wunsch von einem eigenen Geschäft erfüllt und eröffneten einen Lebensmittelladen in Bestwig.

Der 36-Jährige ist gelernter Industriemechaniker und arbeitet als Maschinen- und Anlagenführer in Bestwig. Seine 33 Jahre alte Frau ist gelernte Altenpflegerin, die auch Inhaberin des Ladens ist. Die Idee dazu hatten sie vor zwei Jahren. Sie haben sich von dem Geschäft inspirieren lassen, den die Eltern der Inhaberin in Sundern hatten. "Überwiegend bin ich im Laden, aber mein Mann unterstützt mich, wo er kann", sagt sie.

Das Ehepaar Öz hat viel Wert auf eine Wohlfühlatmosphäre gelegt, damit die Kunden einen angenehmen Aufenthalt während des Einkaufens haben. Das macht sich dadurch bemerkbar, dass die 100 Quadratmeter große Ladenfläche sehr gut und hell beleuchtet ist. Außerdem wurde an den Wänden Tapeten in Mauer-Optik angebracht, die Regale sind aus unbearbeitetem Holz.

"Es macht mir Spaß, im Laden zu arbeiten"

Zum Sortiment gehören gängige Lebensmittel und Haushaltsprodukte wie Brote, Aufschnitt, Obst, Gemüse oder Reinigungsmittel. Türkische Spezialitäten wie Wurst, Käse oder diverse Süßigkeiten werden ebenfalls angeboten. "Wir bekommen täglich frische Lieferung vom Großhandel. Ich bin für Wünsche und Anliegen der Kunden offen und bereit, diesbezüglich unser Sortiment erweitern und anzupassen", sagt Betül Öz: "Da ich so eine Arbeit von meinen Eltern kenne, ist mir so etwas nicht fremd und es macht mir Spaß, im Laden zu arbeiten."

Für die Vorbereitungen haben sie sechs Monate gebraucht und trotz der aktuellen Lage keine Schwierigkeiten dabei gehabt. Genau wie in allen anderen Geschäften gelten auch bei ihnen die strikten Hygienevorschriften. Warum sie den Laden genau hier neben dem Drogeriemarkt Rossmann in Bestwig eröffnet hat, wo es doch an Lebensmittelgeschäften wirklich nicht mangelt, antwortet Betül Öz: "Es gab ein freies Ladenlokal zu vermieten und das kam uns gelegen. Außerdem gibt es hier mitten in Bestwig viel Laufkundschaft, von denen auch viele "mal eben zwischendurch" einkaufen kommen."

Das Paar hat zwei Töchter, 7 und 5 Jahre alt, die abwechselnd von den Großeltern betreut werden, wenn keine Schule oder Kita ist und die Eltern im Laden sind.

