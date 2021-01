Trotz Lockdown: Wieder Gottesdienste in Schmallenberg

Schmallenberg. Zuletzt waren die Messen ausgefallen, nun sollen sie wieder gefeiert werden. Wann es wieder losgeht und welche Regeln für Besucher gelten.

Der Pfarrgemeinderat der St. Alexander-Gemeinde in Schmallenberg hat beraten und entschieden, dass ab kommenden Sonntag wieder Heilige Messen in der Pfarrkirche stattfinden sollen. Also ist am 31. Januar um 10.30 Uhr und um 18 Uhr wieder Heilige Messe.

Generell gilt nun für alle Gottesdienste, dass eine FFP2-Maske oder eine sogenannte blaue OP-Maske zu tragen sind (wie z.B. in Geschäften oder Bussen). Über die aktuell stattfindenden Gottesdienste informiert die Homepage des Pastoralverbundes Schmallenberg-Eslohe: www.pv-se.de.