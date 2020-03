„Anschauen, ausprobieren, mitmachen“, so lautete die Devise am Sonntag in der Dreifachturnhalle in Bestwig. Bei dem „Vereinstag“, den der TuS Velmede- Bestwig ins Leben gerufen hat, konnten sich die Besucher die Aktivitäten der verschiedenen Abteilungen anschauen und vor allem auch selbst mitmachen - das war sogar ausdrücklich erwünscht.

Vereinstag des TuS Velmede-Bestwig Vereinstag des TuS Velmede-Bestwig Impressionen vom Vereinstag des TuS Velmede-Bestwig Foto: Mustafa Amet

Etwa 150 Teilnehmer der verschiedenen Abteilungen, darunter Fußball, Badminton und Rhönrad, führten den Zuschauern ihre Sportarten vor. Die Besucher selbst hatten dann die Möglichkeit, selbst den Badminton-Schläger zu schwingen, die eine oder andere Runde in einem Rhönrad zu drehen oder Fußball zu spielen. All das geschah unter den wachsamen Augen der jeweiligen Übungsleiter, die auch mal eingriffen, wenn es erforderlich war.

Ziel der Veranstaltung war laut TuS unter anderem auch, dass sich die Abteilungen untereinander besser kennen lernen. So haben zum Beispiel die Fußballer bewiesen, dass sie auch mit einem Badminton-Schläger umgehen können und die Badminton- Spieler haben gezeigt, dass sie auch im Rhönrad eine gute Figur machen.

Darüber hinaus wollte der Verein natürlich das Interesse der Außenstehenden wecken und sie für die verschiedenen Sportarten begeistern. Aktuell ist die Mitgliederzahl des TuS stabil - mit einem Zuwachs im Kinderfußball. Die verschiedenen Abteilungen sind mit ihren Übungsleitern gut abgedeckt. Dennoch sind neue Übungsleiter jederzeit willkommen.

Neue Übungsleiter

Allein im neuen Jahr 2020 sind bereits neun neue Übungsleiter hinzugekommen. Laut TuS-Vorsitzendem Elmar Dünschede wird ein Schwerpunkt der Vorstandsarbeit in diesem Jahr die Weiterbildung aller Übungsleiter sein. Um das Interesse der Bürger aufrecht zu halten und weiter zu steigern soll der Vereinstag fortgeführt werden und alle zwei Jahre stattfinden. „Mich hat es gefreut, dass heute viele Sportler hier waren und diesen gelungenen Tag mitgestaltet haben“, so Dünschede, zufrieden.

Weitere Bilder vom Vereinstag gibt es hier.