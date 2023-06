Über den neuen Alltag im Fleckenberger Tattoo-Studio

Das Besondere an Rainer Kaspers Tattoo-Studio in Fleckenberg ist die langjährige Erfahrung der Mitarbeiter. Hier arbeitet Marco Demmer an dem Oberarm seines Kunden. Demmer ist seit 20 Jahren im Tattoo-Studio „Living Colour“ in Fleckenberg angestellt und tätowiert vor allem Porträts, Fotorealismus, Fantasy und Tiere.