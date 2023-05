Der heftige Starkregen hat am Montag für Überflutungen in der Gemeinde Bestwig gesorgt.

Unwetter Überflutungen nach Starkregen in der Gemeinde Bestwig

Ramsbeck/Andreasberg. Heftiger Starkregen hat für Überflutungen in der Gemeinde Bestwig gesorgt. Die Feuerwehr musste dabei auch eine Straße sperren.

Heftiger Starkregen hat am Montag, 22. Mai 2023, für Überflutungen in der Gemeinde Bestwig gesorgt. Nach dem Unwetter musste am Nachmittag die Landstraße 776 zwischen Ramsbeck und Brabecke/Westernbödefeld zeitweise gesperrt werden, weil die Fahrbahn überschwemmt war. Durch die Regenmassen war der Acker eines Feldes auf die Straße gelaufen.

>>> Lesen Sie auch: Viel Platz für Windräder in der Gemeinde Bestwig <<<

Hier war die Löschgruppe Ramsbeck im Einsatz und sorgte dafür, dass das Wasser wieder ablaufen konnte. Anschließend bekamen die Einsatzkräfte Unterstützung durch den Landwirt und zwei Traktoren. Gemeinsam wurden Wasser und Schlamm beseitigt und die Straße wieder gereinigt. Rund zwei Stunden war die Feuerwehr hier im Einsatz.

Wasser im Keller

Ausrücken mussten auch die Löschgruppen aus Andreasberg und Heringhausen. Durch den Regen war Wasser in den Keller eines Hauses Am Dörnberg in Andreasberg gelaufen. Die beiden Einheiten pumpten den Keller wieder leer und sicherten das Gebäude mit Sandsäcken, um damit das nachlaufende Regenwasser abzufangen und umzuleiten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland