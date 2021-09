Überholmanöver: Auto überschlägt sich bei Meschede auf A 46

Wennemen. Auf der A 46 bei Meschede hat sich ein Unfall ereignet. Bei einem Überholmanöver übersah ein Autofahrer ein von hinten kommendes Fahrzeug.

Bei einem Unfall auf der A 46 hat sich bei einem Überholmanöver ein Auto überschlagen.

Das Unglück ereignete sich nach Angaben der für die Autobahn zuständigen Polizei in Dortmund am Mittwoch gegen 16.35 Uhr. Dabei war zunächst ein 26 Jahre Autofahrer aus Krefeld mit seinem Pkw auf der A 46 zwischen den Anschlussstellen Wennemen und Arnsberg-Ost in Richtung Arnsberg unterwegs.

Um ein anderes Fahrzeug zu überholen, wechselte er dann auf den linken Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Polizei, übersah er dabei den von hinten herannahenden Wagen eines 52-Jährigen aus Olsberg. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Durch die Kollision verlor der 26-Jährige die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Im Grünstreifen dort überschlug sich der Pkw und blieb auf der Beifahrerseite liegen.

Ein Rettungswagen brachte den Krefelder in ein Krankenhaus. Der rechte Fahrstreifen der A 46 musste an der Unfallstelle bis gegen 17.30 Uhr gesperrt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 15.000 Euro. Zur Hilfeleistung war auch der Löschzug der Feuerwehr Meschede ausgerückt.

