Ukraine: Mescheder Freunde der Völkerbegegnung sind entsetzt

Meschede. Der Krieg in der Ukraine entsetzt den Mescheder Verein, der sich seit mehr als 50 Jahren für Frieden und Völkerverständigung einsetzt.

Die „Freunde der Völkerbegegnung“ erleben mit Entsetzen, wie sich Bemühungen um ein friedliches Miteinander der Völker in der Ukraine im Raketenhagel auflösen. Der Friedensverein FdV, im Jahr 1968 von Konrad Hengsbach und Irmgard Rode gegründet, hatte jahrzehntelang auch Beziehungen zu Menschen in Russland. Schon seit den 1970er-Jahren bot der Verein Russischkurse mit dem Ziel einer besseren Verständigung auf persönlicher Ebene an. 1986, noch während des Kalten Krieges, kam Professor Michail Firow aus Petrosawotsk (Karelien, Russland) zum 1. Mal nach Meschede. Es schlossen sich Freundschaftsbegegnungen in Meschede und Gegenbesuche in Russland an.

+++Lesen Sie auch: Was wird aus Kirchenzentrum und OT? Kirchen haben zu viele Gebäude+++

An der symbolträchtige Weißbirke: Huberta Eickhoff, Zweite Vorsitzende der FdV, und Bürgermeister Christoph Weber. Foto: Stadt Meschede

Seit Jahren Kontakt zu einer Russin

Der Kontakt zur Russin Marina P. besteht bis heute, wenn auch aktuell reduziert. So gibt es keine Information über ihre Einschätzung der Kriegssituation. „Wir haben ihr gegenüber unseren Schmerz darüber zum Ausdruck gebracht, dass ein unberechenbarer Politiker nicht nur die Ukraine, sondern auch Russland und die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzt“, schreibt Huberta EIckhoff, stellvertretende Vorsitzende des Vereins.

Marina P. nahm immer, auch über die große Entfernung, Anteil am Vereinsleben und zeigt damit ihre Verbundenheit und den Wunsch nach Völkerverständigung. Durch wiederholte Besuche kannte sie viele Mescheder, kondolierte zum Tod ihrer verstorbenen Mescheder Bekannten und vergaß nie, Weihnachts- und Ostergrüße nach Meschede zu schicken. Voller Spannung erwartet sie immer das Jahresheft der FdV, das gerade neu erschienen ist und in den nächsten Tagen den Vereinsmitgliedern zugestellt wird.

Stellungnahme aus Coventry

Bereits drei Tage nach Kriegsbeginn in der Ukraine erhielten die Freunde der Völkerbegegnung von ihrem Partnerverein CAIF (Coventry Association for International Friendship) in Coventry, England, eine Anti-Kriegs-Erklärung. Die Stadt Coventry knüpfte bereits 1942 Kontakte zu Stalingrad (heute Wolgograd) und noch während des Krieges 1944 wurde die erste Städtepartnerschaft der Welt zwischen Coventry und Stalingrad offiziell beschlossen. Beide Partnerstädte, Wolgograd und Coventry, arbeiten auch heute noch sehr eng in der Friedensarbeit zusammen.

So findet jedes Jahr ein internationales Forum „Dialog an der Wolga: Frieden und Verständigung im 21. Jahrhundert“ statt#. Außerdem engagieren sich die Menschen durch vielerlei Aktivitäten beim Aufbau und der Aufrechterhaltung internationaler Freundschaftsbeziehungen. Coventry hat 25 offizielle Partnerstädte („twin towns“) in der ganzen Welt, unter anderem Dresden und Kiel in Deutschland. Wolgograd hat weltweit 26 offizielle Partnerstädte, unter anderem gehört Hiroshima dazu.

Der Partnerverein in Coventry CAIF betont immer wieder seine guten Beziehungen zu Meschede, als eine in Freundschaft verbundene Stadt („linked town“), von der aus die FdV-Vereinsgründerin Irmgard Rode bereits 1949 erste Kontakte zu Coventry aufnahm mit dem Ziel der Versöhnung mit der zerbombten Stadt.

Für Interessierte, die nicht dem Verein angehören, liegen die Hefte des FdV im Kirchenzentrum und im Kreishaus aus.

>>>HINTERGRUND

Auszüge aus der CAIF-Erklärung, die mit den Friedensidealen der Freunde der Völkerbegegnung in Meschede übereinstimmen:Diese Woche hat uns die Entscheidung der russischen Regierung, einem Nachbarstaat, der Ukraine, durch den Einsatz massiver militärischer Macht ihren Willen aufzuzwingen, bis ins Mark erschüttert.

Wir aber, die Mitglieder von CAIF weigern uns zu akzeptieren, dass eine Nation, die geopolitische Ziele verfolgt, das unumstrittene Recht hat, eine andere Nation anzugreifen und deren ureigenste Grundlagen für sich zu beanspruchen und so deren Bürgern unermessliches Leid und Zerstörung zuzufügen.

Wir glauben an die Kraft der Diplomatie und erwarten, dass Konflikte durch Verhandlungen gelöst werden sollten.

Deshalb bringt CAIF seine Missbilligung der Ereignisse in der Ukraine zum Ausdruck und appelliert an Russland und die internationale Gemeinschaft, alle Schritte zu unternehmen, um weitere Gewalt zu verhindern und diesen Konflikt friedlich zu beenden.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland