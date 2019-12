Umfrage in Schmallenberg: Seid ihr bereit fürs Fest?

Das dritte Lichtlein brennt und bis Heiligabend ist es nur noch eine Woche. Das geht jetzt ganz schnell. Bis dahin laufen die Vorbereitungen bei vielen auf Hochtouren. Doch wie schaut’s bei euch aus? Seid ihr schon startklar für das Fest und habt schon alle Präsente?

Wir haben fünf junge Schmallenberger in der Stadt getroffen. Unser Fazit: Sie liegen gut in der Zeit. Den Fünf hat es nicht an Inspirationen gefehlt und sind bereit, ihren Familien und Freunden nächste Woche mit etwas Schönem Freude zu bereiten. Eine Frage, die wir auch gestellt haben: Wie viel bestellt ihr online und was kauft ihr in Geschäften vor Ort?



Katharina Weide

Katharina Weide (12) aus Schmallenberg hat schon so gut wie alle Geschenke besorgt. Ihre Geschenktipps für die, die noch kurzfristig auf der Suche sind: „Wie wäre es damit, eine Tasse, ein T-Shirt oder ein Kissen mit einem Foto oder Motiv deiner Wahl bedrucken zu lassen?“ „Im Internet habe ich außerdem gesehen, dass man Handtücher in bestimmten Formen gefaltet, verschenken kann.“ Außerdem sind bei ihr und ihren Brüdern gerade Bauchtaschen sehr angesagt. Eine weitere Idee von Katharina: „Ein Paket mit Kleinigkeiten, wie Nagellack oder Süßigkeiten kommt auch immer gut an. Und dazu merkt man, die Mühe, die man sich mit so einer Aufmerksamkeit gemacht hat.“



Katharinas Freundin Angelina Mertens (12) fährt in dieser Woche noch mit der Schule nach Paderborn und will dort einige Geschenke besorgen. Für Brüder, Väter oder Onkel empfiehlt sie ein Paket mit Shampoo und Deo. Für Freundinnen, Schwestern oder Mütter verschenkt die Zwölfjährige gern etwas Selbstgebasteltes. „Zum Beispiel eine Box, aus der man je nach Gelegenheit etwas entnehmen kann, zum Beispiel, wenn man mal etwas zum Lachen braucht.“

Angelina Mertens Foto: Antonia Voss

Angelina sieht im Einkauf in realen Geschäften viele Vorteile: „Bei Kleidung sind die Schnitte immer etwas anders und bei einem Parfum kann man sich aussuchen, welches am besten gefällt.“ Ähnlicher Meinung ist Katharina: „Außerdem verschwendet man da kein Geld für den Versand.“

Leon Seithe (13) hat sich dieses Jahr bei der Suche nach Geschenken nicht schwer getan. Seinen Bruder hat er direkt nach seinen Wünschen gefragt. „Ich kaufe die Dinge auch am liebsten vor Ort. Man weiß ja nie, ob mal etwas auf dem Weg verloren geht“. Im Kunstunterricht wurde außerdem etwas Selbstgebasteltes vorbereitet, was er seinen Eltern schenken wird. „Ich selbst wünsche mir Spiele für die PS4. Meine Mutter hat sich gewünscht, dass meine Geschwister und ich gesund bleiben“.

Leon Seithe Foto: Antonia Voss

Irina Kranefeld aus Gleidorf schaut immer schon früh, ob sie etwas in den Geschäften sieht, was sie verschenken könnte. „Mein erstes Weihnachtsgeschenk habe ich im November gekauft.“ Zum Teil kauft sie im Einzelhandel und zum Teil im Internet. „Was ich in den Geschäften vor Ort schätze, ist, dass ich einen Ansprechpartner habe, der bei Problemen, weiterhelfen kann. Vor allem bei technischen Geräten kann das sehr von Vorteil sein.“ Die 18-Jährige wünscht sich selbst nur etwas Taschengeld. Am Wochenende fährt sie noch auf den Weihnachtsmarkt nach Köln und entdeckt dort, so hofft sie vielleicht noch die eine oder andere Kleinigkeit.

Irina Kranefeld Foto: Antonia Voss



Kira Piechaczek aus Grafschaft ist ebenfalls schon fast fertig mit den Vorbereitungen und ist noch unterwegs, um Geschenkpapier zu besorgen. Ihre Geschenke hat die 26-Jährige überwiegend online bestellt: „Insbesondere der Black Friday Ende November bot gute Angebote im technischen Bereich.“ Auch den ein oder anderen etwas spezielleren Wunsch konnte sie im Internet erfüllen. „Grundsätzlich versuche ich aber, die Dinge vor Ort in Schmallenberg zu besorgen“. Mit ihren Geschwistern überlegt sie gemeinsam, was sie ihren Eltern schenken könnten. Für den Fall, dass die Geschwister keine eigenen Ideen haben, schreiben ihre Eltern sogar einen klassischen Wunschzettel.

Kira Piechaczek Foto: Antonia Voss

>>>HINTERGRUND

Sowohl der Online-Handel als auch der Einzelhandel macht rund ein Viertel seines Umsatzes Ende des Jahres im Weihnachtsgeschäft. Dieses umfasst die Monate November und Dezember.

Im Oktober wurde die europaweit angelegte Studie Christmas Survey 2019 von der Unternehmensberatung Deloitte veröffentlicht. Laut dieser Studie sieht fast die Hälfte aller Befragten vor, dieses Jahr ihre Geschenke im stationären Einzelhandel zu kaufen. Bevorzugt werden dabei Fachgeschäfte.

Durchschnittlich 217 Euro wollen Haushalte für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young berichtet, dass unter 35- Jährige mehr für Geschenke ausgeben als die Generation über 66 Jahren. Dass die Ware direkt verfügbar in Ladenlokalen ist, schätzen Verbraucher sehr. Außerdem gaben 72 Prozent der 1000 befragten an, dass sie die Ware im Geschäft leichter beurteilen können. 47 Prozent hingegen gaben an, dass sie den Online-Handel schätzen, da sie dafür nicht in überfüllte Innenstädte müssen.