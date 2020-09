Umstrittenes Plakat: Stadtrat Schmallenberg rügt „Partei“

Schmallenberg. „Nazis töten“ lautet ein Plakat der „Partei“. Es hängt in Schmallenberg ausgerechnet in der Synagogenstraße. Der Stadrat missbilligt das.

„Die Partei“ bekommt Kritik für ihr Plakat „Nazis töten“. Der Stadtrat in Schmallenberg hat einstimmig seine Missbilligung ausgedrückt.

In der vergangenen Sitzung der Stadtvertretung wurde von mehreren Ratsmitgliedern das Wahlplakat angesprochen, das ausgerechnet in der Synagogenstraße in Schmallenberg angebracht worden ist. Dort befindet sich am Standort der ehemaligen Synagoge eine von der Stadt Schmallenberg errichtete Gedenktafel zum Gedenken an die 36 jüdischen Bürger Schmallenbergs, die 1942 – 1945 durch das NS-Regime umgebracht worden waren.

Einstimmig missbilligt

Das Plakat mit seiner zweideutigen Parole an dieser Stelle wird von den Ratsmitgliedern als Gefahr für die öffentliche Ordnung angesehen. Die Stadtvertretung hat daher einstimmig folgenden Beschluss gefasst: Sie missbilligt das Plakat mit der Aufschrift „Nazis töten“ am Standort der ehemaligen Synagoge in der Synagogenstraße.