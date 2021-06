Unbekannte brechen in Bad Fredeburger Schiefergrube ein

Unbekannte sind in einen Stollen in Bad Fredeburg eingebrochen.

Bad Fredeburg. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 17. Mai und dem 7. Juni. Wie sich die Täter Zugang verschafften und worauf sie es abgesehen hatten.

Im Zeitraum zwischen dem 17. Mai, 12 Uhr, und dem 7. Juni, 13 Uhr, sind Unbekannte in einen Stollen der Schiefergrube in der Straße „Zur Hemmeske“ in Bad Fredeburg eingebrochen. Die Täter entfernten ein Gitter am Eingang und verschafften sich so Zugang.

Der Versuch, unter Tage das Schloss eines Tresors zu öffnen schlug fehl. Hinweise richten Zeugen bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 96940 3811.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland